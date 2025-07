Mësohet se Zijadin Sela do të kandidojë për kryetar të Strugës, Bujar Osmani për në Çairin, ndërsa Arben Taravari në Gostivar – Кurir.

BDI me shumë gjasa do të shkojë në Tetovë me Bajram Rexhepin, Bogovinje me Besnik Emshiun, Zelino me Emir Sulejmanin, Bërvenicën me Arkin Jahijin, Çashka me Suat Shakirin dhe Plasnicën me Alija Jaoskin.

Burimi: Kurir.mk