Deri të premten në Maqedoninë e Veriut do të mbizotërojë mot i ngrohtë, ndërsa gjatë fundjavës paralajmërohet ndryshim i motit me të reshura të shiut dhe bubullima.

Siç informojnë nga Drejtoria e Hidrometeorologjisë (DHM) së Maqedonisë së Veriut. Prej të premtes, në fund të ditës do të ketë paraqitjet të izoluar të reshjeve afatshkurta të shiut, ndërsa gjatë fundjavës dhe fillimit të javës së ardhshme moti do të jetë me vranësira dhe jostabil, me reshje lokale dhe bubullima.

Temperaturat nga e premtja do ngadalë-ngadalë do të bien.

Deri të premten nga DPHM kanë paralajmëruar se temperaturat do të arrijnë deri në 39 gradë celcius.