Hapja e sërishme e shkollave nuk duhet të presë. Të gjitha shkollat duhet sa më shpejtë të sigurojnë mësim me prani fizike, pa pengesa për qasje dhe pa kërkuar vaksinimi para se të hyrë në shkollë. Humbjet që i pësojnë fëmijët dhe të rinjtë nga mos shkuarja në shkollë nuk do të kompensohen asnjëherë, thonë në një deklaratë të përbashkët drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it Henrieta For dhe drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s, Odri Azulaj.

Shkollat duhet të mbyllen të fundit dhe të parat të hapen, porositin ata, duke theksuar se pas 18 muajve nga fillimi I epidemisë së KOVID-19, arsimi për miliona fëmijë ende është çrregulluar dhe se në konkludim me ditën e sotme janë mbyllur edhe shkollat fillore edhe ato të mesme në 19 vende – fakt që ndikimi direkt është mbi 156 milionë nxënës.

Njerëzit e pare të dy organizatave të KB-së kujtojnë se në përpjekjet për të frenuar përhapjen e pandemisë, qeveritë shpesh mbyllnin shkollat dhe i mbanin të mbyllura për periudha të gjata kohore, edhe kur situata epidemiologjike nuk e justifikonte atë. Veprime të tilla, thuhej në deklaratë, ishin shpesh zgjidhja e parë, sesa zgjidhja e fundit. Në shumë raste, shkollat u mbyllën, ndërsa baret dhe restorantet mbetën të hapura.

“Humbjet që fëmijët dhe të rinjtë do të pësojnë nga mos shkuarja në shkollë nuk do të kompensohen kurrë. Nga humbja e njohurive, përmes ankthit, ekspozimit ndaj dhunës dhe abuzimit, tek vaktet e humbura dhe vaksinimet në shkollë ose aftësitë e reduktuara shoqërore, pasojat për fëmijët do të ndihen në rezultatet e tyre arsimore dhe angazhimin shoqëror, si dhe në pusin e tyre fizik dhe social – qenien, shëndeti mendor. Fëmijët në mjedise me të ardhura të ulëta, të cilët nuk kanë qasje në mjetet e mësimit në distancë dhe fëmijët më të vegjël, të cilët janë në faza kryesore të zhvillimit, shpesh preken më së shumti”, theksojnë në deklaratë For dhe Azulaj.

Humbjet për prindërit dhe kujdestarët janë po aq të larta, theksojnë përfaqësuesit e UNICEF-it dhe UNESCO-s, sepse “mbajtja e fëmijëve në shtëpi i detyron prindërit në të gjithë botën të lënë punën e tyre, veçanërisht në vendet pa ose me një politikë të kufizuar të mungesës së prindërve”.

Para Samitit të sotëm për arsim global, ata u bëjnë thirrje vendimmarrësve dhe qeverive që t’i japin përparësi hapjes së sigurt të shkollës për të shmangur një katastrofë gjeneratash.

“Mbyllja e shkollave e vë në rrezik të ardhmen tonë për përfitime të paqarta në të tashmen. Ne duhet prioritetet t’i konfirmojmë më mirë. Mund dhe duhet në mënyrë të sigurt t’i hapim shkollat”, apelojnë Henrieta For dhe Odri Azulaj në një deklaratë të përbashkët.