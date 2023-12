Temperatura më e ulët sot në mëngjes është matur në Berovë -6 gradë, në Prilep -5, në Shkup-Petrovec, Manastir dhe Strumicë-4, në Shkup-“Zajçev Rid”, Tetovë, Hanet e Mavrovës, Kodër të Diellit -3 gradë, Pretor, Shtip dhe Demir Kapi -2, në Kriva Pallankë, Vinicë, Krushevë, Dibër, Veles, Kavadar -1, në Ohër dhe Kumanovë 0, në Gjevgjeli 1 dhe në Dojran 4 gradë.

Më së shumti borë, 38 centimetra ka në Hanet e Mavrovës, 23 centimetra në Krushevë, 12 në Kodër të Diellit, 10 në Topollçan, tetë në Pozharan dhe dy centimetra në Gjurishte.

Gjatë natës moti ishte i kthjellët dhe kryesisht i qetë, ndërsa mëngjesi është me diell, me vranësira të vogla deri mesatare lokale. Nëpër disa fushëgropa ka paraqitje të mjegullës dhe dukshmëri të ulur horizontale prej 50 deri 200 metra.

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, paradite me paraqitje të mjegullës nëpër disa fushëgropa. Do të fryjë erë e matur, ndërsa vende-vende, përgjatë Luginës së Vardarit kohë pas kohe e erë e përforcuar nga drejtimi veriperëndimor. Temperatura maksimale do të jetë në interval prek 6 deri 12 gradë.

Në Shkup paradite do të ketë dukuri të mjegullës, gjatë ditës vranësira mesatare me erë të matur nga drejtimi verior. Temperatura maksimale do të arrijë 9 gardë.

Të premten do të mbajë mot me vranësira të ndryshueshme me reshje të kohëpaskohshme lokale shiu, ndërsa në zonat malore me borë. Të shtunën moti do të stabilizohet dhe do të fryjë erë e fortë veriperëndimore. Nga e diela do të ketë një periudhë me mot të qetë dhe relativisht të ngrohtë, përveç në lugina ku do të ketë mjegull dhe ulje të temperaturave ditore.