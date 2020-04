Kampionati spanjoll në futboll do të kthehet më 7 ose 14 qershor me ndeshje pa publik, konfirmon “Kadena Kope”, duke u thirrur në burime të saja.

Dje, kryeministri spanjoll, Pedro Sançez ka njoftuar se aktivitetet individuale sportive lejohen nga 4 maji. Kjo do të thotë se nga e hëna, ekipet e futbollit do të mund të mbledhin lojtarët e tyre me bindjen se është siguruar edhe distancë sigurie.

Sipas informatave të mediave spanjolle, stërvitje do të lejohet për grupe më të vogla nga 11 maji. Nga 26 maji do të lejohen stërvitje në grupe për krejt përbërjen, ndërsa dy ose tre javë më vonë kampionati mund të nis vazhdimin e saj.

La Liga ishte pezulluar pas xhiros së 27-të.