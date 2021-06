Kryeministri i vendit, Zoran Zaev sot mori pjesë në mëngjes pune në organizim të ambasadorëve të vendeve nga Grupi i Vishegradit (V4).

Kryeministri Zaev, në takim me ambasadorët e Polonisë Vojcieh Ticinjski, të Hungarisë, Laslo Ishtvan Duks, i Sllovakisë Henrik Markush dhe i Çekisë Mirosllav Toman, shprehu falënderim ndaj Grupit të Vishegradit për mbështetje të fuqishme për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht me përfaqësimin e fuqishëm të agjendës për zgjerimin e BE-së me vendet nga rajoni.

Gjatë mëngjesit të punës, Kryetari i Qeverisë Zaev, i theksoi pritshmëritë nga takimi i ardhshëm i ministrave për punë të jashtme të Ballkanit Perëndimor me kolegët e tyre nga Grupi i Vishegradit, prej të cilit do të riafirmohen angazhimet dhe mesazhet për dinamikë më të madhe të procesit të zgjerimit të BE-së.

Temë e veçantë në takimin e sotëm me ambasadorët e vendeve të Grupit të Vishegradit ishte shkëmbimi i përvojave për menaxhimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor, i cili u frymëzua nga bashkëpunimi me V4, gjatë së cilës u shpreh përcaktimi për të vazhduar këtë bashkëpunim.

Gjatë takimit të punës, Kryeministri Zaev dhe ambasadorët nga vendet V4, diskutuan gjithashtu pritjet nga Këshilli i sotëm i Punëve të Përgjithshme të BE-së dhe thanë se shpresojnë se do të arrihet një zgjidhje e pranueshme për të zhbllokuar procesin e integrimit evropian për Maqedoninë e Veriut themeluar me propozim të udhëheqësisë portugeze me BE-në.