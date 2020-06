Kur pranova emërimin për të qenë kandidati i parë shqiptar për Kryeministër, unë në thelb

kisha dy mendime të rëndësishme por edhe thjeshtë udhëzuese, – ta shfrytëzoja këtë

mundësi historike, për të bërë mirë për komunitetin shqiptar, dhe për të bërë mirë për të

gjithë vendin.

Ditë më parë në Prespë kam deklaruar se një kryeministër shqiptar mund të jetë një hap i

madh përpara jo vetëm për komunitetin tonë, por edhe për Maqedoninë e Veriut. Nëse

duam një jetë më të mirë për veten në këtë vend, një shans më të mirë për brezat që vijnë –

ne duhet të ndryshojmë mënyrën se si bëhet politika këtu, duhet të shkatërrojmë

dypolëshin e dy partive kryesore maqedonase. Në këtë luftë të vazhdueshme politike të

ftohtë, në këtë luftë të përhershme midis grupeve të interesit, askush nuk fitoi. Shumë

kishin bërtitur fitoren, por askush me të vërtetë nuk mbizotëroi.

Megjithatë, një gjë është e sigurt: se ne, qytetarët, edhe maqedonasit e edhe ne shqiptarët

kemi humbur. Nëse nuk e ndalojmë këtë, për fat të keq jo vetëm betejat e së kaluarës do të

jenë të humbura, por edhe betejat e së ardhmes. Prandaj, unë u bëj thirrje të gjithëve që

nuk janë të lidhur me politikën, dhe të gjithë ata që mendojnë se meritojmë më mirë si

qytetarë, dhe si vend – ta mbështesin idenë e një Kryeministri jo-partiak.

Ne kemi nevojë për një lloj udhëheqjeje të re, që do t’ju shërbejë Juve, jo partive.

Sot, unë qëndroj para jush me planin tim: një plan jo-partiak, që do t’ju shërbejë juve, jo

partive. Një plan i mirë për komunitetin tonë dhe për vendin. Ky nuk është një program

zgjedhor, nuk është një përmbledhje e premtimeve – janë 25 iniciativa dhe hapa konkrete.

Këto janë prioritetet e mia për 100 ditët e para të mandatit tim si Kryeministër. Këto janë

premtimet e mia për ju, qytetarët e vendit. Asnjë frazë gjenerike, nuk ka parulla politike, as

kështjella rëre në ajër. Por masa konkrete, të sinqerta dhe të arritshme që qeveria duhet

medoemos t’i ndërmerr sa më shpejt të jetë e mundur në fushat e rimëkëmbjes ekonomike,

mbrojtjes së vendeve të punës, arsimit, zhvillimit të infrastrukturës, drejtësisë dhe barazisë.

Më lejoni ju lutem që t’i prezantoj shkurtimisht 5 shtyllat e këtij plani të veprimit (qeveritar).

Është detyra jonë të krijojmë një shoqëri shansesh, ku etnia nuk është më një kufizim. Nëse

jeni shqiptar, turk, boshnjak, rom apo vlleh, ky është vendi juaj, shtëpia juaj gjithashtu. Dhe

duhet ta ndjeni, dhe duhet të jeni krenar për këtë.

Qëllimi im kryesor është të arrij diçka të rëndësishme, diçka që ne e kërkojmë prej vitesh: të

jesh anëtar i një komuniteti etnik është një pasuri, dhe jo një aftësi e kufizuar. Një vend i

barazisë – kjo është ajo që duam. Dhe kjo është shtylla dhe zotimi i parë i planit tim të

veprimit.

Maqedonasit nuk duhet ta shohin barazinë si kërcënim. Askush nuk dëshiron të merr asgjë

prej tyre – përkundrazi, barazia do të na shërbejë të gjithëve dhe ta çojë vendin tonë

përpara. Besimi im i fortë është se ajo që është e mirë për shqiptarët në këtë vend, është e

mirë edhe për maqedonasit.

Ky Zotim i parë përmban 5 iniciativa konkrete:

1. Detyra ime si Kryeministër është ta kaloj dhe ta zbatoj legjislacionin e vendimmarrjes

konsensuale dhe përgjegjësisë së përbashkët. Do të thotë, që 10 institucionet

shtetërore strategjike do të drejtohen bashkërisht nga një maqedonas dhe një

shqiptar, me të drejta të përbashkëta nënshkrimi.

2. Do të kujdesem për shpërndarjen e barabartë të investimeve publike. Kjo do të thotë

që vendimet kryesore ekonomike (buxheti, investimet, taksat) nga qeveria nuk mund

të kalojnë pa mbështetjen e shumicës së anëtarëve shqiptarë të kabinetit.

3. E di që, atë që do të them tani do t’ju duket e guximshme, por duhet të kemi guxim,

besim dhe respekt, për të ecur përpara në rrugën e barazisë së vërtetë. Unë

gjithashtu besoj, se kjo iniciativë do t’i shërbejë jo vetëm shqiptarëve, por edhe

maqedonasve. Ne propozojmë që të kemi klasa të detyrueshme të gjuhës shqipe në

çdo shkollë, duke filluar nga klasa e 5-të.

4. Respekti për të gjithë do të thotë ta respektojmë kulturën, vlerat dhe historinë e

njëri-tjetrit. Unë propozoj që të shpallet 13 Gushti, dita e nënshkrimit të

Marrëveshjes së Ohrit, si Festë Kombëtare.

5. Një vend i barabartë do të thotë që ne i respektojmë larmitë multietnike dhe

multikulturore. Kjo është arsyeja se pse unë propozoj të arrihet një konsensus në

lidhje me himnin e vendit tonë, për ta pasqyruar këtë diversitet – sepse ky simbol

nuk duhet të jetë simbol i përjashtimit dhe pabarazisë, por të gjith-përfshirjes dhe

barazisë.

Zotimi i dytë:

Mirëqenia e qytetarëve tanë varet para së gjithash nga rilindja jonë ekonomike – nga

aftësia e qeverisë për të marrë masa të caktuara për të ndihmuar pronarët e bizneseve dhe

për të mbrojtur të punësuarit. Kjo është shtylla e dytë e planit tim të veprimit. Propozimet e

mia në këtë drejtim janë të qarta dhe të thjeshta: shteti duhet të ndihmojë dhe të japë

subvencione për të gjithë ata që duan të punojnë dhe të krijojnë vende pune.

6. Unë urgjentisht do të inicioj një politikë të taksave zero. Që nënkupton: taksa zero të

të ardhurave për tre vjet për çdo të punësuar për herë të parë nën moshën 35 vjeç;

dhe taksa zero për kompanitë për tre vjet për çdo të vetëpunësuar nën moshën 35

vjeç.

7. Ne duhet gjithashtu ta vazhdojmë edhe luftën tonë për barazi ekonomike. Kështu që

unë do të propozoj që Qeveria të subvencionojë 50% të kontributeve sociale për çdo

punësim të ri që do ta përmirësojë përfaqësimin e drejtë të të gjitha bashkësive

etnike në ndërmarrjet private

Premtimi im është për qytetarët, jo për partitë. Dhe po e them me zë të lartë dhe të qartë,

se të gjithë (çdo politikan, i zgjedhur ose i emëruar zyrtar dhe punonjës i shtetit) ta

kuptojnë: nëse shteti dëshiron të rimarrë besimin e popullit të vet – ai duhet të ndryshojë

vetë, jo qytetarët. Shteti ekziston për qytetarët e tij – jo anasjelltas.

Trajtimi i drejtë dhe drejtësi për të gjithë është shtylla dhe zotimi i tretë.

8. Unë propozoj krijimin e Gjykatës së Barazisë, që do të hetojë diskriminimin në nivelin

shtetëror – nëse ndodh në sallën e gjyqit, në punë, në shkollë, në komunë.

9. Kjo u debatuar gjatë, por tani duhet të kemi guxim ta zbatojmë. Jam plotësisht

dakord me këtë dhe si kryeministër do të zbatoj vetingun e detyrueshëm për çdo

politikan, gjykatës dhe funksionar shtetëror. Jam i bindur se kjo do të na jet një mjet i

fuqishëm kundër korrupsionit dhe nepotizmit.

10. Me ligj do obligojmë Këshillin prokurorial dhe gjyqsor që cdo 6 muaj të bëjnë raport

publiktë konkretizuar për rezultatet e luftës ndaj korupcionit të bartësve të

funkcioneve publike

Detyra e çdo politikani të përgjegjshëm është që vazhdimisht të punojë për sigurinë dhe

mirëqenien e qytetarëve. Shtylla e katërt e planit të veprimit është kjo: ne dëshirojmë jetë

më të mirë për ne, për fëmijët dhe nipërit tanë. Kjo është ajo që na motivon ne që

kandidojmë për poste publike. Unë kam një listë të propozimeve konkrete që mund të

ndihmojnë në arritjen e kësaj brenda një periudhe të shkurtër kohe. Më lejoni të veçoj

vetëm tre tani për tani, dhe unë do t’i lë kolegët e mi të shpjegojnë detajet më tej.

11. Unë e di se mirëqenia ekonomike është thelbësore, por besoj fuqimisht se sasia e

kohës që kalojmë me të dashurit tanë mund të na bëjë qenie njerëzore më të mira,

dhe gjithashtu mund të përmirësojë produktivitetin tonë. Kjo është arsyeja pse unë

po propozoj prezantimin e orarit fleksibël të punës gjatë javës dhe gjysmë ditë pune

të Premten.

12. Ne duhet të miratojmë një ligj që ndalon kazinotë dhe shtëpitë e lojërave të fatit në

largësi prej një kilometri nga shkollat, kishat dhe xhamit.

13. Respektimi i atyre që punojnë për të ardhmen tonë duhet të jetë shumë më i madh

sesa një shtrëngim duarsh ose një diplomë e ngrohtë. Prandaj, ne duhet të bëjmë një

përpjekje financiare për t’i mbështetur këta njerëz: të mos largohen nga vendi, të

bëjnë punët e tyre si duhet, të mbrojnë shëndetin tonë dhe të ardhmen e fëmijëve

tanë. Unë propozoj një pagë minimale prej 600 eurosh për çdo infermier, mësues

dhe arsimtar.

Askush i logjikshëm në këtë qark nuk mohon që një nga kërcënimet më të mëdha për vetë

ekzistencën e kombit tonë është migrimi – se të rinjtë, që janë aktivë, po e braktisin vendin

tonë për një të ardhme më të mirë. Shumë kanë folur për të, por askush me të vërtetë nuk

erdhi me një plan konkret dhe të mundshëm për të kundërshtuar efektet e këtij eksodi të

dhimbshëm. Mos më keqkuptoni: Unë nuk po them se mund ta ndalojmë këtë, ose se mund

të bëjmë mrekulli. Ne nuk mundemi. Por ajo që unë jam plotësisht i vendosur ta bëj është ta

bëj këtë çështje një nga prioritetet kryesore të mandatit tim si Kryeministër, dhe të filloj të

veproj që ditën e parë në detyrë. Shtylla e pestë e planit të veprimit është dhënia e një

shansi për të gjitha familjet e reja. Kjo nuk është shkencë astrologjike – thjesht na duhet

vetëm guxim dhe vullnet politik, dhe solidaritet për ta bërë atë.

14. Para së gjithash, ne do të modifikojmë ligjin e arsimit dhe do të prezantojmë arsimin

parashkollor të detyrueshëm, së bashku me një plan ambicioz për të rinovuar dhe

ndërtuar kopshte në çdo komunë.

15. Do të ofrojmë 20,000 Euro grant në kohë për secilin fermer të ri nën moshën 35 vjeç.

Unë erdha sot para jush me këtë plan nga një ndjenjë obligimi. E pranova emërimin për të

qenë kryeministri i parë shqiptar nga e njëjta ndjenjë obligimi.

 Detyrë për të krijuar një shoqëri për fëmijët tanë, ku ata të mund të jetojnë në paqe

dhe prosperitet, ku ata do të mund të realizojnë ëndrrat e tyre, ku ata kanë shanse

të barabarta.

 Detyrë për të ndërtuar një vend, ku fëmijët tanë nuk kanë nevojë të emigrojnë,

sepse ata do të kenë mundësi të njëjta apo edhe më të mira këtu, ku kanë lindur dhe

ku kanë shtëpinë.

 Detyrë për të ndryshuar politikën në këtë vend. Për t’i dhënë fund duopolit të

pushtetit që e ka mbajtur vendin tonë të mbërthyer në lufta politike dhe në regres

ekonomik.

Ditë më parë në Prespë, në fillim të kësaj fushate thashë që arritjet e mëdha gjithmonë

fillojnë me ëndrrat të mëdha. Të bashkuar, ne do ta bëjmë Maqedoninë e Veriut një vend,

ku të gjithë qytetarët janë të barabartë, ku shqiptarët mund të arrijnë gjithçka. Madje edhe

të bëhen kryeministër.

Por këto zgjedhje nuk kanë të bëjnë me mua për tu bërë Kryeministër. Ideja është shumë

më e madhe se kandidati – dhe plani ynë është shumë më i madh se vetë zyra. Dhe kjo është

mirë, sepse kështu duhet të jetë. Jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Faleminderit për

besimin tuaj dhe faleminderit që po më ndihmoni të zbatoj atë që tani është thjesht në

letër. Le ta shkruajmë historinë së bashku!