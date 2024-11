Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, sot dhe nesër do të jetë në një vizitë dyditore në Republikën e Serbisë me rastin e panairit ndërkombëtar për verë, ushqim, “Verëza e Ballkanit të Hapur” raki dhe turizëm.

Mickoski sot pasdite do të ketë takime të ndara me presidentin e Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiq, e më pas edhe me kryeministrin e Serbisë, Millosh Vuçeviq.

Në delegacionin e Maqedonisë, me rastin e panairit të tretë ndërkombëtar, do të jenë Ljupço Dimovski, zëvendëskryeministër për sistemin politik, Ivan Stoilkoviq, zëvendëskryeministër dhe ministër për marrëdhënie ndërmjet komuniteteve, Igor Janushev, sekretar i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës. Maqedonia, Zoran Ljutkov, ministër i Kulturës dhe Turizmit, Cvetan Tripunovski, Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, Goran Minçev, Ministri i Administratës Publike dhe Maksim Dimitrievski, kryetar i Komunës së Kumanovës.

Në hapje të manifestimit do të mbajë fjalim kryeministri Mickoski, i cili do të pasohet me shëtitje nëpër panair.

Mickoski dhe ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Republikën e Serbisë, Nikola Tupançevski, sonte do të kenë fjalime në mbrëmjen maqedonase, e cila do të mbahet në hotelin Hyatt.

650 ekspozues nga 38 vende do të prezantohen në panairin e tretë ndërkombëtar për verë, ushqim, raki dhe turizëm “Wine Vision of the Open Balkans” që mbahet në Beograd nga 22-24 nëntor.

Përveç kësaj, vizitorët do të mund të shijojnë Teatrin Gastro – një prezantim i restoranteve dhe hoteleve më të mira nga Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria, ku do të përgatitet një menu me tre pjata në kombinim me verërat e përzgjedhura nga somelierët më të mirë nga Serbia.

Këtë vit në panairin në Beograd nga Maqedonia do të marrin pjesë 80 kantina dhe distileri, 6 ekspozues ushqimesh dhe një restorant me 3 shefa të kuzhinës.

Një nga segmentet më tërheqëse të panairit do të jetë ndarja e “Open Balkans Wine Trophy”, që do të zhvillohet më 23 nëntor. Më pas do të shpallen verërat më të mira të festivalit dhe juria e përbërë nga 26 ekspertë ndërkombëtarë të verës, përfshirë gjashtë mbajtës të titullit “Mjeshtër i verës”, do të vlerësojë pothuajse 1000 mostra të verës.

Verërat nga Serbia, Maqedonia, Shqipëria dhe vende të tjera të Ballkanit do të vlerësohen, ndërsa mostrat më të mira do të shpërblehen me medalje ari, argjendi dhe bronzi. Gjithashtu, për krimet e anëtarëve të Iniciativës Ballkani i Hapur do të ndahen edhe ato kombëtare

Mysafirë të Beogradit do të jenë gjithashtu drejtuesit e industrisë së kuzhinës dhe ushqimit: kuzhinieri dhe ambasadori britanik i kuzhinës britanike Alan Coxon, kryekuzhinieri dhe somelier Dragan Unic, nënkryetari i dytë i Shoqatës Botërore të Master Chefs Daniel Ayton, kuzhinieri i famshëm italian Gianluca. Tomasi, si dhe drejtori i Olimpiadës së Kulinarisë, Daniel Schade.

Vendin qendror të Panairit të Beogradit do ta zë stenda e përbashkët e tre organizatave kombëtare turistike të vendeve të Ballkanit të Hapur, ku bashkërisht do të prezantojnë ofertën turistike dhe trashëgiminë kulturore të të tre vendeve.