Qeveria e Republikës së Maqedonisë sot do të organizojë Akademi solemne me rastin e 116 vjetorit të Kongresit të Manastirit dhe Ditëve të Alfabetit Shqip.

“Nesër 22.11.2024 me fillim në orën 09:00, në Sallën Solemne të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të mbahet Akademia Solemne me rastin e Ditës së Alfabetit Shqiptar.Fjalim do të mbajnë Kryetari i Qeverisë Hristijan Mickoski dhe zëvendëskryeministri i parë dhe ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Mexhiti- thuhet në njoftimin e Qeverisë.