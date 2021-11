Kroacia ka kaluar në epërsi 1:0 kundër Rusisë, në një ndeshje jetike për kualifikim në Kupën e Botës 2022, që po zhvillohet momentalisht në Split.

Fedor Kudryashov shënoi në portën e vet për t’i dhënë epërsinë e një goli Kroacisë në minutën e 81-të.

Me fitore, Kroacia do ta sigurojë kualifikimin në Katar 2022, ndërsa Rusia do të luajë në play-off.