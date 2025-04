Ekonomi

Nikolloski: Pres rritje të PBB-së mbi 4 përqind në vitin 2025

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski pret rritje ekonomike në vitin 2025 mbi katër përqind, në kundërshtim me parashikimet e fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar se PBB-ja e Maqedonisë do të rritet me 3.2 përqind këtë vit. Në një intervistë për “360...