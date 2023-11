Kryeministri Kovaçevski nuk e dënoi hapjen e muzeut të UÇK-së në fshatin Sopot të Kumanovës dhe hartën e “Shqipërisë së Madhe”. Ai u përpoq të relativizojë skandalin se ishte 145 vite me vonesë dhe pa lidhje dhe se harta të tilla kishte kudo në Ballkan. Për të rëndësi kishte vetëm harta dhe harta e vendeve anëtare të NATO-s.

Ajo që është karakteristike për këtë rast, nga sa kam unë si informacion, është se është pronë private, ku ka ndodhur ngjarja dhe sigurisht që i nënshtrohet vendimeve të caktuara ligjore, sepse nëse është pronë publike duhet të jepet miratimi. nga komuna, por ajo nuk kishte informacion për të njëjtën gjë. Ajo që kemi sot si shoqëri nuk i bën aspak relevante harta të tilla, sepse pas vitit 2001, pas anëtarësimit në NATO, ne në vendin tonë kemi harta të tjera që janë relevante, ajo është harta e vendeve anëtare të NATO-s dhe me fillimi në negociatat me BE-në, harta që do të kemi ne, dhe shpresojmë të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është harta e një Evrope të bashkuar. Dhe kjo është e vetmja gjë që duhet të bashkojë gjithë Ballkanin. Gjithçka tjetër është, e them edhe një herë, 145 vjet me vonesë, thotë Kovaçevski.