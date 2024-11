Kopshti zoologjik në Shkup nga sot do të rihapet për vizitorët pasi në tetor u konfirmua një rast i gripit të shpendëve.

“Ju njoftojmë se nga kjo e shtunë (09.11.2024) Kopshti Zoologjik i Qytetit të Shkupit do të jetë sërish i hapur për vizitorë me orar të rregullt pune çdo ditë nga ora 09:00-16:00. Le të shijojmë së bashku ditët e bukura të vjeshtës dhe me diell, ju presim„, thuhet në postimin në Facebook.

Kopshti zoologjik në Shkup është mbyllur për vizitorë pasi është konfirmuar rasti i gripit të shpendëve. U krye survejimi dhe vrasja е 24 rosave, gjashtë patave, pesë pulave dhe një xhakete.

Janë urdhëruar masa dezinfektimi, ekzaminimi i shpendëve të tjerë të pranishëm në kopshtin zoologjik për praninë e virusit, masa të shtuara të biosigurisë dhe masa të tjera, me qëllim të frenimit të sëmundjes dhe parandalimit të përhapjes së saj jashtë Kopshtit Zoologjik midis kafshëve dhe njerëzve.