Inspektorati në ministrinë për vetëqeverisje lokale do të analizojë rastin e konfliktit verbal në një nga seancat e fundit të Qytetit të Shkupit mes kryetarit të Këshillit, Trajko Sllaveski dhe kryetares së Qytetit, Danella Arsovska. Ministri për Vetëqeverisje Lokale, Risto Penov, tha se me rëndësi është të mos dëmtohen qytetarët.

Kryetarja e Shkupit, Danela Arsovska, në një nga seancat e kaluara të Këshillit të Qytetit të Shkupit, thirri policinë dhe e njoftoi kryetarin e Këshillit, Trajko Sllaveski, se e ka vjedhur mikrofonin që qëndronte në foltore, gjë që çoi në përplasje verbale mes tyre. Sllaveski i bëri thirrje Inspektoratit për duhan vendor që të intervenojë pasi kryetari i Shkupit ia hoqi butonin për ndezjen dhe fikjen e mikrofonit të kryetarit të këshillit, njofton Alsat-M.

“Edhe unë personalisht kam komunikuar edhe me kryetaren e Qytetit edhe me kryetarin e këshillit. Sot do të kem edhe një takim. Edhe atjr qëllimi ynë është që qytetarët të mos pësojnë. Atje ku ka probleme për realizimin e projekteve të kyçemi që t’i tejkalojmë, që projektet të realizohen dhe qytetarët të kenë kushte më të mira për jetesë”, deklaroi Risto Penov- ministër për Vetëqeverisje Lokale.