Shkupianët hipin si sardelet në autobusët e JSP-së. Më saktësisht, për të tretën ditë banorët e Kisella Vodës dhe vendbanimit Zhelezara kanë probleme me autobusët e JSP-së, konkretisht me linjën e reduktuar 13.

Autobusët janë ulur, turmat janë shtuar dhe bashkë me të edhe nervat e qytetarëve sepse fëmijët nuk mund të shkojnë në shkollë në kohë dhe qytetarët nuk mund të shkojnë në vendet e tyre të punës. Oh, do të shkoni në punë disi, por më pas duhet të merrni me mend nëse do të jeni në gjendje ta merrni fëmijën tuaj nga kopshti deri në orën 17:00.

Duke qenë se kjo linjë është ulur edhe më shumë për ditën e tretë, gjasat për këtë janë zero.

Pse JSP me një njoftim zyrtar në faqen e tyre apo në rrjetet sociale nuk i ka njoftuar qytetarët se janë anuluar disa linja të autobusit 13, i cili shkon nga Kisela Voda deri në vendbanimin Zhelezara? Dhe pse janë shfuqizuar, kur qytetarët kanë nevojë për to?

Në ditën e tretë, ka turma të mëdha në stacionet e autobusëve dhe brenda autobusëve pasi të gjithë duan të shkojnë në punë ose në shkollë në kohë.

Linjat e mëngjesit, si dhe linjat e pasdites janë anuluar pa asnjë njoftim publik. Nuk ka rreshta nga ora 07:35 nga Kisela Voda, ora 16:10 nga Zhelezara, ora 21:10 nga Zhelezara e të tjera. Nëse më parë ishte autobusi 13 çdo një orë ose çdo dy orë, tani autobusi shkon çdo katër orë ose aspak. Qytetarët janë të shqetësuar për vendime të tilla arbitrare të PSSH-së, sepse ata ende paguajnë rregullisht bileta mujore apo bileta javore për të hipur në autobusët e PS-së. Për shumë njerëz, transporti me autobus është i vetmi opsion.

E ndërsa JSP kursen në autobusë, qytetarët janë të revoltuar. Shumë prej tyre refuzuan të paguanin biletat mëngjesin e sotëm, ndërsa hipnin të mbushura si sardelet. Ku janë masat e shëndetit dhe sigurisë gjatë një pandemie?

A do të bëhen sërish autobusët vatër e përhapjes së nervozizmit dhe revoltës tek qytetarët, por edhe e koronavirusit?