Kevin Costner do t’i duhet t’i paguajë ish-bashkëshortes së tij Christine Baumgarten 63,000 dollarë në muaj. Këto janë kushtet e marrëveshjes së divorcit të arritur pas një seance dyditore në gjykatë. Një divorc i vështirë për yllin e Hollivudit dhe jo pa konflikte.

Ish-zonja Costner kishte kërkuar një shifër shumë më të lartë për mbajtjen e tre fëmijëve, Cayden 16 vjeç, Hayes 14 vjeç dhe Grace 13 vjeç.

Bëhet fjalë për rreth 162 mijë dollarë. Djemtë duhet të “bëjnë një jetë cilësore krahasuar me atë që kishin me babanë e tyre, me luks dhe komoditete të barabarta,” shpjegoi Baumgartner në gjykatë.

Familja ka jetuar gjithmonë në një rezidencë shumë të madhe në Kaliforni me një pishinë, fushë tenisi, kopsht dhe guest house, vlera e së cilës llogaritet të jetë rreth 145 milionë dollarë.

Vetëm shtëpia ishte objekt konfliktesh mes Kevin dhe Christine. Në marrëveshjen paramartesore përcaktohej se, në rast divorci, ajo do të kishte 30 ditë kohë për të dalë nga shtëpia. Dhe në fund të afatit, Costner e çoi ish-gruan e tij në gjykatë, duke e përcaktuar qëndrimin e saj në vilë si një lloj “presioni që ai të pranonte kërkesat e tij financiare tepër të larta, megjithëse, sipas asaj që raportojnë avokatët e aktorit, ai ka paguar tashmë ish-bashkëshortes së tij 1.45 milionë dollarë, përfshirë detyrimet paramartesore dhe shtesë, si dhe ka garantuar mbështetjen e fëmijëve dhe gatishmërinë për të kontribuar me 30,000 dollarë në muaj për një shtëpi me qira, duke avancuar 10,000 dollarë të tjera për të mbuluar shpenzimet e tij të lëvizjes.

Christine Baumgartner paraqiti kërkesën për ndarje nga aktori në maj, gjashtë muaj pas ultimatumit që i dha bashkëshortit për t’u larguar nga xhirimet e “Yellowstone”, seriali i njohur në të cilin ajo luan që nga viti 2018 dhe që e mbajti larg shtëpisë dhe familjes për një kohë të gjatë.

Sipas raportimeve, ndarja do të ishte ende për shkak të “ndryshimeve të papajtueshme” dhe Baumgartner kërkoi kujdestarinë e përbashkët të tre fëmijëve të tyre.

Kjo është martesa e dytë për 68-vjeçarin Costner, fitues i çmimeve Oscar dhe Emmy të serialeve televizive “Yellowstone” dhe filmave si “Vallëzim me ujqërit”, “The Bodyguard” dhe “Bull Durham”.

Ai ishte i martuar me Cindy Silva për 16 vjet, nga e cila u divorcua në vitin 1994 dhe me të cilën ka tre fëmijë: Annie 39 vjeç, Lily 36 dhe Joe 35 vjeç. Aktori ka gjithashtu një djalë Liam Costner me Bridget Rooney, me të cilin ai ishte në një lidhje pas ndarjes me Silvën.