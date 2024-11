Ej Maqedoni nuk më vjen keq që isha në burg për ty shteti im, më fal që isha në burg për shkak të njerëzve si Zaev, tha sot aktori Vlado Jovanovski duke shpërndarë videon e Venko Filipçes dhe Zoranit. Zaev në festë në Dubai.

Nuk e di ku është kjo parti, por sipas atmosferës duhet të kenë lobuar për diçka shumë të rëndësishme për Maqedoninë.

Pak nesër!

Hej, më fal Maqedoni, nuk më vjen keq që isha në burg për ty, vendi im,

Më vjen keq që gënjeva për shkak të njerëzve si Zaev.

Dhe nuk po flas as për atë ministrin e shëndetësisë pandemike, ai është i parëndësishëm, përveç numrit të vdekjeve nga Covid.

Ndërsa unë dhe shumë të tjerë ende po i vuajmë pasojat e “brandimit”…

Ndërsa 27 vëllezërit e mi janë ende në burg,

disa perëndi po argëtohen! Në thelb, është jashtëzakonisht Kutch, por ky është niveli i tyre, nuk ka ligj për shije!

Por kam frikë se edhe për krimin dhe korrupsionin e lartë nuk ka ligj.

Të paktën ky është ende realiteti…

Nëse nuk ka përgjegjësi për autorët, nëse fajtorët nuk kanë emër dhe mbiemër, atëherë dërgohet mesazhi se gjithçka lejohet!

Dhe kjo është shumë e rrezikshme!

Prandaj PËRGJEGJËSI

Jo nga nesër, por nga dje.

Përndryshe, zemërimi tek të padrejtët vetëm do të rritet dhe do të rritet, tha Jovanovski.