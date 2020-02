Nëse keni nevojë për ndonjë arsye bindëse që të filloni të përdorni limonin kjo është lista nga brigat side për të mirat që sjell ky frutë i vogël kur bashkohet me ujin:

Bën mrekullia për sistemin tretës: Shpesh thuhet se një sistem tretës i mirë është themeli i shëndetit të mirë të gjithanshëm. Limonët janë një burim i rëndësishëm i fibrave të cilat janë të nevojshme për shëndetin e mirë të zorrës së trashë, kështu që një gotë ujë të ngrohtë me limon çdo mëngjes vepron si një fillim i mbarë për sistemin tuaj tretës, duke e kujtuar atë të eliminoj mbeturinat e akumuluara nga një ditë më parë.

Ujë limoni bashkimi që ju jep energji: Shekuj para se pijet energjetike të përmbysnin tregun, uji me limon u përdor si një trajtim shumë i efektshëm. Kur ne ushtrohemi humbasim elektrolitët (mineralet duke përfshirë natriumin, kaliumin dhe klorurin) përmes djersës – dhe ndërsa uji i pijshëm vetëm do t’ju hidratojë, duke shtuar disa feta limoni në përzierje do të shpejtojë procesin e ribalancimit të elektroliteve në trupin tuaj.

Bën mirë për sytë: Nëse keni dëgjuar që qepa ju bën mirë për shikimin tani sipas një studimi të ri limoni me ujë gjithashtu ka të njëjtin efekt për shkak të vitaminës C që gjendet në këto fruta. Kështu që pini ujë me limonë dhe këshillojani dhe fëmijëve tuaj!

Për lëkurën të butë pini … limona!

Për shkak se limonët përmbajnë antioksidantë të fuqishëm, do të vini re një ulje të njollave dhe rrudhave, dhe lëkurës më të butë, me pamje më të shëndetshme, si rezultat i përfitimeve të tij detoksifikuese.