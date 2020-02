Qelizat e kancerit vdesin për 42 ditë: Lëngu i famshëm i Austrisë shëroi mbi 45k njerëz nga kanceri dhe sëmundje të tjera të pashërueshme! (Recipe)

Thelbi i kurës së kancerit së naturopath austriak Rudolf Breuss është një dietë, e cila konsiston në një agjërim prej 42 ditësh në ndërthurje me lëngje dhe çajra speciale të perimeve. Sipas teorisë së Breuss, kanceri kërkon ushqim të fortë për të mbijetuar në trup.

Pretendimet e efikasitetit nuk mbështeten nga prova të pranueshme dhe nuk ka të dhëna shkencore të besueshme për të mbështetur mënyrën e veprimit të pretenduar.

Ka të ngjarë që agjërimi i rekomanduar të jetë i rrezikshëm për pacientët me kancer sepse ekziston një rrezik i mundshëm i kequshqyerjes së përgjithshme. Breuss ndalon trajtimin konvencional të kancerit dhe pacientët i nënshtrohen trajtimit të tij. Ekzaminimet shkencore të përfitimeve dhe rreziqeve të kurës së kancerit Breuss mungojnë.

Përshkrim

Thelbi i kurës së kancerit Breuss është një dietë e ngurtë e përbërë nga një agjërim 42-ditor në kombinim me lëngje dhe çajra specialë të perimeve. Rekomandime shtesë janë përfshirë, për shembull, për të shmangur të ashtuquajturat venat e ujit.

Rudolph Breuss lindi në Austri në 1899. Ai së pari punoi si elektricist, dhe më vonë si një naturopath. Ai zhvilloi kurën e kancerit Breuss ose trajtimin total të kancerit Breuss. Breuss vdiq në 1990.

Përbërësit, aplikimi dhe doza

Ai bëri këtë lëng unik që siguron rezultate të jashtëzakonshme për trajtimin e kancerit. Ai ka trajtuar më shumë se 45, 000 njerëz që luftuan me kancerin dhe sëmundje të tjera të pashërueshme me këtë metodë. Breuus deklaroi se kanceri mund të durojë vetëm me ndihmën e proteinave.

Ai hartoi një regjim unik të ngrënies i cili zgjat 42 ditë, dhe ai sugjeron të pini thjesht çaj dhe lëng të veçantë perimesh të tij, me panxhar si përbërësin kryesor të tij. Gjatë këtyre 42 ditëve, qelizat e kancerit vdesin nga uria dhe vdesin, ndërsa shëndeti juaj i përgjithshëm është i përmirësuar.

Në mënyrë që të përgatisni lëngun e tij të veçantë ju duhet perime organike. Këtu janë saktësisht ato që ju nevojiten:

-Panxhari (55%),.

-Karrota (20%),.

-Rrënjë selino (20%),.

-Patate (3%).

-Rrepka (2%).

Thjesht duhet të vendosni të gjithë përbërësit në një blender dhe t’i bashkoni të gjitha mirë. Kjo është që ju duhet për të filluar trajtimin.

Thjesht mbani në mend që të mos e teproni me konsumin e lëngut, pini aq sa i nevojitet trupit tuaj.

Panxhari është i bollshëm në antioksidantë, vitaminat C, B1, B2, B6, acidin folik dhe pantothenik, dhe mineralet – kalium, fosfor, magnez, kalcium, natrium, hekur, zink. Panxhari mendohet të jetë një nga më perimet më të dobishme shëndetësore. Ngjyra e kuqe në panxhar vjen nga pigmentet e magentës të referuara si betacyanins.

Një shumëllojshmëri studimesh hulumtuese kanë vërtetuar se panxhari është jashtëzakonisht i dobishëm në trajtimin kundër leukemisë dhe kancerit.

Para së gjithash, panxhari është i bollshëm në betainë, i cili është një aminoacid me veti efektive antikancerogjene. Plus, është një përfaqësues i fortë anti-inflamator, antioksidues dhe detoksues. Studimet kërkimore vërtetojnë se betain dëmton qelizat në indin e rritjes.

Panxhari mund të përdoret për trajtimin e shumë llojeve të kancerit dhe gjetjet e një studimi kanë ekspozuar që 100% e temave që merren me kancer iu përgjigjën në mënyrë të favorshme trajtimit të panxharit.

Është e dobishme për gratë shtatzëna për faktin se përmban nivele të larta të acidit folik. Ajo përmirëson funksionin e mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit, duke shmangur kapsllëkun. Ndihmon me dhimbje koke, dhimbje dhëmbi, dizenteri, çështje të kockave, probleme të lëkurës dhe siklet menstruale. Është një bimë e vërtetë mjekësore me të gjitha qëllimet, e cila duhet të jetë një pjesë thelbësore e çdo diete.

Trajtimi përshkruhet në tre libra të shkruara nga Breuss, por nuk është e qartë nëse botuesit kanë ndryshuar, shtuar ose lënë pasqyra origjinale. Për shembull, në përkthimin në anglisht të librit të Breuss-it nuk përmendet se ai nuk lejoi trajtim rrezatimi dhe injeksione njëkohësisht me trajtimin e tij. Ndryshimet e mëtutjeshme u shkruajtën nga Thomar.

Breuss përcaktoi në mënyrë të vendosur që pacientët me kancer nuk u lejohet të pinë apo hanë asgjë tjetër përveç lëngjeve dhe çajrave që ai rekomandoi për një periudhë për 42 ditë. Ai dha udhëzime të rrepta në lidhje me përgatitjen dhe pirjen e lëngjeve dhe çajrave specifikë. Lëngjet përfshijnë panxhar, karrota, seleriac, rrepkë të zezë dhe patate në rastet kur pacienti është diagnostikuar me kancer të mëlçisë. Të gjitha perimet duhej të rriteshin organikisht dhe sedimentet e perimeve duheshin hequr. Sasia maksimale e gëlltitur e lëngut ishte 500 ml në ditë.

Breuss ka ndarë tre çajra për të gjitha llojet e kancereve: “çaj i urtë”, “çaj në veshka” dhe “çaj karamele”. “Çaji i urtë” përfshin Salvia officinalis (sherebel), Hypericum perforatum (Ëort’s St. John’s), Mentha piperita (nenexhik) dhe Melissa officinalis (balsam) në një raport specifik. Çaji mund të merret sipas dëshirës. “Çaji i veshkave” përfshin ekuipazhin e kuajve Equisetum arvense (balsam), Urtica dioica (hithër të ngathët), Polygonum aviculare (knotgrass) dhe Hypericum perforatum (Ëort’s St. John’s), në një raport të veçantë dhe do të merret vetëm për tre javët e para. “Çaji me vinça” përfshin Geranium robertianum (vinça të kuqe) dhe vetëm gjysma e filxhanit të çajit të ftohtë duhet të konsumohet në ditë. Për llojet e veçanta të kancerit, rekomandohen çajra shtesë. Përdorimi i sheqerit nuk ishte i lejuar.

Në rastet e leuçemisë, pacientët do të duhej të pinin çajrat dhe lëngjet e rekomanduara, por mund të hanin gjithçka tjetër me përjashtim të supës së mishit, viçit, mishit të derrit dhe ushqimit të pjekur (përkthimi në anglisht përmend supë viçi, mish derri, aditivë të ushqimit kimik, ushqim të djegur dhe yndyrnat).

Breuss përcaktoi më tej që pacientët nuk duhet të fillojnë kurën e kancerit Breuss menjëherë pas operacionit, por duhet të presin të paktën dy deri në pesë muaj. Asnjë trajtim i njëkohshëm nuk u lejua gjatë trajtimit. Ai rekomandoi ajër të pastër dhe stërvitje, dhe pirja e duhanit duhet të ndalet. Për më tepër, pacienti nuk duhet të shtrihet mbi të ashtuquajturat “venat e ujit” (burimet e rrezatimit tokësor) dhe duhet të shmangë pluhurin e molusqeve, insekticide, kanaçe aerosol ose freskues ajri në shtëpi. Breuss deklaroi se pacientët që kishin përfunduar kurën e kancerit Breuss nuk duhet të hanë më kurrë ushqim të pjekur përsëri, por mund të lejohet që gradualisht të fillojë të hajë ushqim të zvogëluar me kripë të lehtë dhe duhet të pijë përafërsisht 60 ml lëng perimesh në ditë për dy deri në katër javë.

Pretendimet e efikasitetit

Breuss pretendoi se që nga viti 1950 ai ka trajtuar me sukses më shumë se 2000 pacientë. Ai vlerësoi që nga viti 1986, 40 000 pacientë të tjerë me kancer dhe “sëmundje të tjera të pashërueshme” ishin shëruar me përdorimin e metodave të tij. Si provë ai përmendi dëshmitë dhe letrat e falënderimeve të shkruara në periudhën 1971 deri 1985. Breuss pretendoi se dështimet e trajtimit mund të ndodhin vetëm nëse udhëzimet e tij nuk respektoheshin rreptësisht.

Mekanizmi i veprimit / indikacionet e pretenduara

Breuss mendoi se qelizat e kancerit jetojnë ekskluzivisht në ushqime të ngurta (“… pacientët e vetëm që vdiqën ishin pacientë që iu dha diçka për të ngrënë.”). Ai pohoi se qelizat e kancerit nuk janë në gjendje të ushqehen me lëngje të perimeve dhe qelizat kancerogjene vdesin nëse pacientët konsumojnë vetëm lëngje perimesh dhe çajra të veçantë për një periudhë prej 42 ditësh. Breuss citoi Bruno Vornarburg i cili tha se procesi kancerogjen ushqehet me proteina dhe se një tumor nuk mund të vazhdojë të ekzistojë nëse pacienti jeton në një dietë pa proteina. Për më tepër, Breuss pretendoi se pas një diete pa proteina, trupi sulmon dhe shkatërron tumorin si “operacioni pa thikë”. Breuss besonte se ndërhyrja e tij nuk ishte vetëm një kurë, por ajo gjithashtu shërbeu parandaluese kundër kancerit.