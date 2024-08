Duke folur me rastin e 34-vjetorit të themelimit të Komitetit të VMRO-DPMNE-së në Sopishtë, kryetari i partisë dhe kryeministër Hristijan Mickoski tha se përkundër të gjitha bisedave që ka dëgjuar ndër vite, realiteti është se Qeveria e tij ka krijuar një kontroll të plotë mbi institucionet dhe shtetin.

Ne kemi premtuar se Ali Ahmeti, Artan Grubi, Bujar Osmani e të tjerë nuk do të jenë në Qeveri dhe nuk janë në Qeveri. Dhe tani po dëgjoj përsëri teori konspirative, do të ishte kështu, do të kishin ardhur zgjedhjet lokale, kështu që Mitsko do të bënte këtë, Mitsko do të bënte atë, gjithçka që kam dëgjuar për gjashtë vjet, por asgjë. doli kështu. Mbaroi, tani do t’i kishin përkulur krahun, pastaj do t’i sillte bullgarët këtu, pastaj do ta bënte këtë, kështu që nuk do të di se çfarë kam dëgjuar tjetër këto gjashtë vjet. Dhe gjithçka nga ata që kanë dikë në krye, që ka informacion nga dikush që është atje lart, afër atij personi, dhe ai është afër meje. Zakonisht këtu nxirren përfundimet. Këtu, po ju them, rri i qetë. Në këto 50 ditë VMRO-DPMNE vendosi kontroll të plotë mbi institucionet dhe shtetin. Dhe vendi do të jetë dhe Maqedonia do të jetë!”, shtoi ai.