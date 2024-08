Për shkak të presionit që buron nga Ligji për urbanistikë, çmimi për metër katror në komunën Qendër dhe Karposh ka arritur në 3 mijë euro, thekson ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

Për shkak të këtij presioni që kemi, një metër katror në Qendër dhe Karposh ka arritur në 3000 euro. Na ndodh që njerëzit në brendësi të shesin shtëpi dykatëshe për 50 mijë euro dhe në Shkup apo në këto dy komuna nuk mund të blejnë një garsoniere për ato para dhe gjëja tjetër që bëjnë është shpërngulja. Nuk ka çift të rinjsh që mund të përballojnë 3000 euro për metër katror dhe kjo sepse kjo histeri kundër urbanizmit ndodhi nga njëra anë, nga ana tjetër gjithçka ishte e përqendruar në kryeqytet, nga Shkupi janë qytet-shtet, brendësia po shembet, e këtu çmimet po rriten në qiell, theksoi Nikolloski në një paraqitje mysafire në të përditshmen qendrore të televizionit “Sitel”.

Ai ofroi një zgjidhje që do të themelonte një komision nga të gjitha palët përkatëse dhe do të hartonte një ligj të ri të urbanistikës që do të sillte rregull në kaosin urban.

Prandaj, me atë ligj, me të cilin do të punojmë bashkërisht me shoqatat e qytetarëve, me organizatat joqeveritare me përbërje heterogjene, dua t’i zgjidh këto çështje, ndër të tjera, shtoi ministri Nikolloski.