Maqedoni

Zaev: Brenda javës zgjidhja për ligjin e nënshtetësisë

Kryeministri, Zoran Zaev, paralajmëron takim brenda javës me opozitën shqiptare Aleanca –Alternativa për gjetjen e zgjidhjes afatgjate për propozim ligjin e nënshtetësisë, me qëllim të zhbllokimit të pakos së pestë të masave ekonomike. Kryeministri thotë se paraprakisht do të konsultojë...