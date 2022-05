Maqedoni

Situata me Covid-19 në Maqedoni po qëndron stabile, ka vetëm pak raste aktive

Situata me rastet e reja Covid-19 pozitiv në Maqedoninë e Veriut po qëndron stabile dhe pa ndonjë rritje enorme të numrave. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik, në vend janë 672 raste aktive me Covid-19 dhe në tetë qytete nuk ka asnjë të infektuar me koronavirus. Në...