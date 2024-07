Prokurori publik i atëhershëm Joveski ka tentuar që Hajrulahi të mos paraqesë fare kallëzim penal kundër Fetait dhe Rajçevit. Sipas prokurorit të lartë, kur i ka dorëzuar kallëzimin penal Joveskit, ai ka qenë nën presion që të tërheqë jo vetëm akuzën, por edhe procedurën disiplinore.

Kreu i Prokurorisë së Lartë Publike, Mustafa Hajrullahi, me insistimin e tij ka dhënë deklaratë në Prokurorinë e Manastirit pas konstatimit të kallëzimit penal ndaj dy prokurorëve Fatime Fetai dhe Sasho Rajçev. Pasi në maj të vitit 2023 ka paraqitur kallëzim penal për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe keqpërdorim të të dhënave personale, deri në qershor askush nuk ka kërkuar të dëgjohet për pretendimet e të njëjtit. Prandaj, në qershor të këtij viti, ai insistoi te prokurorja e Manastirit, e cila e udhëheq rastin, Olivera Neçakovska, që të deklarohet për raportin që e ka dorëzuar.

Më 13 qershor 2024, me insistimin tim, jam dëgjuar nga prokurorja Necakovska. Theksova pretendimet e kallëzimit penal dhe dorëzova një kopje të vendimit të Gjykatës Civile mbi tekstet e publikuara të pronarit të portalit Dokaz, ku pranon se publikon tekste me urdhër të prokurorëve. Krahas një kopje të aktgjykimit kam dorëzuar edhe deklaratat me shkrim të pronarit të portalit Dokaz, Marjan Stamenkovski- thotë kreu i Prokurorisë së Lartë të Shkupit, i cili nuk ka dijeni nëse kallëzimi është vepruar pas dëgjimit të tij.

Në një intervistë për Republikën, Hajrullahi konfirmoi dyshimet tona se nga maji i vitit 2023, kur raporti është dorëzuar në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë, kur kryeprokuror i shtetit ishte Ljubomir Joveski, deri në dhjetor, e deri në largimin e tij, nuk është ndërmarrë asnjë masë. mbi kallëzimin penal. Ajo iu caktua prokurores Sonja Simovska, e cila u zgjodh ushtruese e detyrës në dhjetor. prokurori i shtetit, pikërisht në vend të Joveskit. Ajo është dashur të vendos se cila prokurori publike do të veprojë në lidhje me kallëzimin, duke qenë se dy prokurorët kundër të cilëve është paraqitur kallëzimi vijnë nga Prokuroria e Lartë e Shkupit, nën juridiksionin e së cilës është Prokuroria Publike e Shkupit. Pas “ndonjë rastësie” siç komentoi prokurori, lënda është dorëzuar në Prokurorinë Publike Manastir dhe pikërisht në prokurorin e Manastirit Olivera Neçakovska.

Synimi për të pasur kontroll mbi lëndën dhe për ta sjellë atë në vjetërsi është evident. Vjetërsia relative për këtë punë është 2 vjet dhe pikërisht ky është synimi. Edhe nëse vendimi merret në bazë të të njëjtit, pas ankesës do të skadojë rasti – komenton prokurori, i cili shton se ndaj dy prokurorëve po zhvillohet edhe procedim disiplinor, por siç thotë ai, ndoshta nën presionin e disa persona të fuqishëm në sistemin e prokurorisë, procedura po zvarritet.

Prokurori publik i atëhershëm Joveski ka tentuar që Hajrullahi të mos paraqesë fare kallëzim penal kundër Fetait dhe Rajçevit. Sipas prokurorit të lartë, me rastin e paraqitjes së kallëzimit penal ndaj Joveskit, ai ka qenë nën presion që të tërheqë jo vetëm akuzën, por edhe procedurën disiplinore.

Unë kam qenë dhe jam i mendimit që nëse lejojmë që vetë prokuroria, qëllimi i së cilës është të ndjekë krimet dhe krimin, të mbrojë krimet, atëherë prokuroria publike nuk duhet të ekzistojë si organ i sistemit të drejtësisë. Vetë akti i përdorimit të të dhënave personale të dikujt tjetër është krim dhe JO e shpërdoron atë për nevoja personale. Pse duhet të ndjekim penalisht të tjerët, nëse e lejojmë brenda vetë prokurorisë?! Ne lejojmë brenda dhe ndjekim penalisht të tjerët, ku shkalla e përgjegjësisë është shumë më e ulët. Por qëndrimi i Joveskit ishte se edhe ne prokurorët e kemi gabim, kanë bërë një gabim, por duhet të zgjidhet pa kallëzim penal dhe procedura disiplinore – thotë prokurori i lartë.

Për shkak të, siç thotë ai, qëllimit të dukshëm që të skadojë kallëzimi penal për veprën në Khairulahi, këto ditë do të paraqesë ankesë për shkak të veprimit të parakohshëm në Këshillin e Prokurorëve Publikë. Kërkesa do t’i dorëzohet Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, si dhe prokurorit të lartë publik të Prokurorisë së Lartë të Manastirit.

Kur e gjithë kjo ndodh me raportin e një prokurori të lartë publik, atëherë mund të imagjinojmë se çfarë bëhet me kallëzimet e qytetarëve të thjeshtë, kur ata dalin para drejtësisë. Për këtë arsye besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë është i ulët dhe vlerësimi i të gjitha institucioneve përkatëse është i ulët. Besimi në sistemin e drejtësisë është mezi dy për qind që është e barabartë me zero. Misioni i OSBE-së në prill të këtij viti e theksoi gjendjen në gjyqësor, gjegjësisht si problem u theksuan vendimet jashtëzakonisht të politizuara me transparencë dhe cilësi të pamjaftueshme.