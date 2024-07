Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, sot informoi se nuk janë raportuar probleme në sistemet kompjuterike të institucioneve shtetërore, pasi mediat raportuan për prishje të sistemit që kanë ndodhur në disa vende të botës.

Andonovski tha se e mira e situatës është se nuk është sulm kibernetik dhe se kanë marrë informacione se bëhet fjalë për mungesë të resurseve në platformën Microsoft.

“Ky është njoftimi i tyre dhe se disa institucione që janë lidhur me atë platformë përmes shërbimeve të tyre, kanë pasur disa mangësi dhe kanë shkaktuar një prishje të sistemit. Sa i përket institucioneve shtetërore, jemi në komunikim të vazhdueshëm me ministrin e Energjetikës, si dhe me persona të tjerë përgjegjës, deri më tani nuk është raportuar asnjë defekt i sistemit në institucionet shtetërore. Ka disa informacione për sektorin privat, por mendoj se këto janë raste të izoluara dhe tashmë po tejkalohet. Mund të kemi informata shtesë gjatë ditës së nesërme, por siç e shoh situatën për momentin, bëhet fjalë për një incident të izoluar në Microsoft dhe sistemet e tij, kështu që nuk pres që të ketë më shumë probleme në institucionet shtetërore, tha Andonovski.

Sipas ministrit, shteti ka një strategji për punë në fushën e mbrojtjes në hapësirën kibernetike. Është duke u formuar një grup pune me ekspertë të cilët do të punojnë në zhvillimin e strategjisë për sigurinë kibernetike dhe zhvillimin e ligjit për mbrojtjen kibernetike.

“Mund të them se nga shumica e institucioneve tashmë kemi miratuar nominimet nga të gjitha institucionet shtetërore në fjalë. Ne do ta udhëheqim procesin së bashku me partnerët tanë, partnerët ndërkombëtarë në NATO, për të zhvilluar një strategji të sigurisë kibernetike, një ligj për mbrojtjen kibernetike dhe një protokoll udhërrëfyes për mënyrën se si ne trajtojmë incidentet që mund të paraqiten. E shihni, kjo botë është nën sulm, vazhdimisht në zhvillim dhe vazhdimisht nën sulm, por kur keni një përgjigje të qartë nga ana e shteteve, problemet me të cilat do të përballeni dhe pasojat me të cilat do të përballeni janë gjithmonë më të vogla, por është shumë e rëndësishme. të kemi një qasje sistematike dhe të pozicionohemi në mënyrë strategjike për t’u mbrojtur”, tha Andonovski