Sot me fillim në ora 11:00, zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z. Artan Grubi bashkë me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve z. Bllagoj Boçvarski dhe drejtorin e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, z. Ejup Rustemi do të vëzhgojnë nga afër punimet në aksin rrugor Shkup-Bllacë informon Tetovasot.

Ngjarja do të mbahet para vendkalimit kufitar Bllacë, përkatësisht tek rruga që shpie drejt pikës së doganimit.