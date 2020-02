Maqedoni

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut me mundësitë më të vogla për azil në BE

Agjencia evropiane për azil, EASO, në raportin e saj për vitin 2019, konstaton se për herë të parë është rritur numri i kërkesave për azil në BE, ndërsa rritja ka të bëjë me persona nga vende me të cilat BE-ja e ka ndërprerë regjimin e vizave. Gjatë vitit 2019 janë parashtruar mbi...