Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) ka deklaruar se do të tërhiqet nga dëshmitë e dymbëdhjetë dëshmitarëve në rastin e krerëve të UÇK-së.

Sipas njoftimit të ZPS-së, deklaratat e tetë dëshmitarëve do të paraqiten me shkrim në vend të dëshmive të drejtpërdrejta në gjykatë.

“Siç ishte bërë e ditur gjatë konferencës për ecurinë e çështjes më 1 tetor, për të cilën informuam këtu, ZPS-ja njoftoi sot, më 1 nëntor, se nuk do të mbështetet më në dëshmitë e dymbëdhjetë dëshmitarëve. Gjithashtu, ZPS-ja do t’i paraqesë deklaratat e tetë dëshmitarëve me shkrim në vend të dëshmive të drejtpërdrejta në gjykatë”, thuhet në njoftim.