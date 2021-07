Situata me Covid-19 në vend po stabilizohet pas zvogëlimit të numrit të personave të infektuar, kështu që dje u regjistruan vetëm dy raste të reja nga 2,216 testet e bëra. Nuk është regjistruar asnjë pacient i vdekur ose i shëruar. Nga sot, gjithashtu do të mund të organizohen dasma në hapësirë të mbyllur, sipas protokolleve të miratuara. Vaksinimi vazhdon pa ndërprerje në qytetet në vend, dhe nga sot vaksina “Sinovak” do të aplikohet në Shkup dhe në Manastir.

Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 155,684, numri i pacientëve të rikuperuar është 149,977, numri i të vdekurve është 5,484 dhe numri i rasteve aktive është 223. Deri më tani, gjithsej 879,339 teste të Covid-19 janë kryer në vend.

Në seancën e së martës, qeveria, në propozim të Ministrisë së Ekonomisë, vendosi të lejojë organizimin e dasmave në ambiente të mbyllura me maksimum 250 persona, por jo më shumë se 40 përqind të kapacitetit të hapësirës.

Ky vendim, megjithatë, nuk zbatohet për hapësirat e mbyllura të diskotekave, kabareve dhe klubeve për të cilat edhe më tej nuk lejohet puna dhe vizita e vizitorëve.

Nga 1 qershori, lejohet të organizohen dasma, festime, festa në ajër të hapur / tarraca verore deri në maksimum 100 persona, por jo më shumë se 50 për qind e kapacitetit të hapësirës dhe deri në maksimum gjashtë persona në tabela duke siguruar distancën e rekomanduar midis njerëzve.

Në pikat e vaksinimit përgjatë shtetit prej sot filloi të aplikohet vaksina e prodhuesit kinez “Sinovak”, pasi i kaloi të gjitha procedurat e nevojshme ligjore.

Vaksinimi me “Sinovak” po realizohet gati në të gjithë shtetin, përveç se në Shkup dhe Manastir, ku imunizimi me këtë vaksinë do të fillojë prej nesër, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.

“Bëhet fjalë për vaksinë klasike ku është injektuar virus i dobësuar gjegjësisht teknologji për marrjen e vaksinave e cila përdoret me dekada dhe është shumë e njohur, dhe prej këtu edhe kuptohet se popullata e gjerë e përjeton si një nga platformat më të sigurta për prodhimin e vaksinave. Sa i përket moshës për të cilën jepet, vaksina Sinovak nuk ka kufizime në Kinë dhe aplikohet edhe te fëmijët e moshës nën tre vjet.

Kjo vaksinë te ne do të përdoret mbi 18 vjet dhe pa kufizime të moshës te grupet e moshuara. Vaksina “Sinovak” rekomandohet edhe për lehona dhe shtatzëna”, informojnë nga MSH.

Për të gjithë ata që duan të udhëtojnë ose kanë nevojë për një certifikatë vaksinimi, sistemi kombëtar “Termini im” ka mundësinë të lëshojë një certifikatë për Covid-19.