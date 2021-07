Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës theksojnë se reforma në arsimin fillor fillon me vitin e ri mësimor në klasën e parë dhe të katërt dhe për arsye po bëhet të gjitha përgatitjet e nevojshme.

Sipas tyre, mësimi për nxënësit e klasës së parë dhe të katërt do të fillojë më 1 shtator pas Konceptit të ri, me materiale të reja mësimore dhe, siç thonë nga MASH, jemi të sigurt se do të japin rezultatet e nevojshme te nxënësit.

“Të gjitha përgatitjet zhvillohen sipas planit dhe dinamikës së vërtetuar. Programet mësimore tashmë janë miratuar. Në procedurë janë edhe furnizimi i 10 mijë tabletave. Po ashtu vijon edhe përgatitja e materialeve për mësim për klasën e parë që duhet të jetë gati deri në fund të korrikut, ndërsa në gjysmën e parë të muajit gusht, librat e parë digjitalë duhet të jenë gati dhe të dërgohen nëpër shkolla”, theksojnë nga MASH.

Ata shtojnë se ka furnizime për kabinetet e shkencave natyrore për 265 shkolla.