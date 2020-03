Media italiane ‘Corriere della Sera’ i ka kushtuar një artikull të plotë përhapjes së koronavirusit në një prej fshatrave turistikë të Austrisë, ku çdo sezon zhvillohet ski dhe turizëm malor.

Artikulli i ‘Corriere della Sera‘

Një Air Boeing nga Mynihu u ul në Reykjavik më 29 shkurt. Në bord ishin kryesisht turistë Islandeze, veçanërisht të rinj, që ktheheshin nga një festë për ski në Tyrol, më saktësisht në Ischgl, një fshat me 1500 banorë në rajonin e Austrisë, i njohur si parajsa e skive. Duke kaluar testin e koronavirusit, Islanda tashmë ishte në gjendje emergjente, shumë prej tyre testuan pozitive. Menjëherë qeveria Islandeze e shpalli Tirolin një zonë të rrezikshme. Disa ditë ishin të mjaftueshme për të kuptuar se Islanda nuk ishte një rast i izoluar. Njëra pas tjetrës, lajmet për njerëzit e infektuar nga Covid-19 pasi ishin me pushime në Ischgl filluan të përhapen në Evropën Veriore, nga Hamburgu në Danimarkë. Më 7 mars, autoritetet norvegjeze testuan një grup turistësh që kishin qenë në Austri në gjysmën e dytë të shkurtit. Të nesërmen Oslo bëri një njoftim shqetësues: 491 nga 1198 të Norvegjisë të infektuar kishin bërë ski në Tirol, shumica e tyre në Ischgl.

Akoma, autoritetet në Tyrol për më shumë se një javë mohuan gjithçka me cinizëm dhe arrogancë: “Nga këndvështrimi mjekësor – deklaroi drejtori shëndetësor i Landit, Franz Katzgraber – nuk ka të ngjarë që Tirol ishte një shpërthim infeksioni”. Sezoni i skive do të vazhdonte. Pavarësisht alarmit nga virologët, të cilët me paralajmëruan një katastrofë që po vinte.

Vetëm në 7 Mars, të ballafaquar me provat Norvegjeze dhe rastin e parë zyrtar të koronavirusit në fshat, ata e pranuan mundësinë. I infektuari ishte një gjerman 36-vjeçar që punonte si kamarier në Kitzloch, bari më e famshme në jetën e natës në zonë. Megjithatë, kaluan edhe tre ditë para se vendi të mbyllej. As nuk ishte e mjaftueshme që Gjermania gjithashtu e shpalli Tyrolin në rrezik në 13 Mars, pasi autoritetet e Ostalb, në Baden-ëuerttenberg ishin panikusir pasi 200 njerëz që kishin qenë në autobus për në Ischgl kishin provuar pozitive

Ishte e nevojshme të pritej deri më 14 mars për apelin e përbashkët të ministrave të shëndetësisë dhe të brendshëm për të mbërritur nga Vjena për këdo që kishte gjetur veten në Tirol që nga 28 shkurt për të karantinuar. Tani, më në fund fshati është mbyllur, ju nuk hyni brenda dhe nuk dilni dot prej tij. Por është vonë, tepër vonë. Në Ischgl ka pothuajse 400 infeksione, dyfishi i Vjenës i cili ka 2 milion banorë.

Mbi të gjitha ka qindra, sigurisht më shumë se një mijë evropianë të infektuar drejtpërdrejt në luginën e Alpeve: gjysma e rasteve në Norvegji, një e treta e atyre në Danimarkë, një e gjashta e atyre në Suedi, njëqind nga ato në Hamburg. Numri i atyre që ishin të infektuar nga ana e tyre nga ata që kishin bërë ski në luginën e Tirolit, infektuan mijëra gra dhe burra të tjerë në të gjithë Evropën.

“Vendi i mbarështimit”, u quajt qyteti Der Spiegel. «Lakmia për para mposhti përgjegjësinë për shëndetin e njerëzve dhe të ftuarve”, ishte komenti i ashpër i Der Standard, gazeta më autoritare austriake, sipas së cilës qeveria në Tirol dëshironte të merrte para në sezonin turistik deri në fund, duke e lënë të hapur, hotelet dhe lokalet megjithë provat shumë serioze.