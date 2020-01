Forma e kërthizës zbulon shumë për karakterin e një personi.

Nëse besoni në mitologjinë kineze, forma e kërthizës madje mund të përcaktojë se sa fëmijë do të keni në jetë, transmeton Reporteri.net.

Nëse dëshironi një familje të madhe, një kërthizë më e shpuar është më e mirë.

Psikologu gjerman Dr. Gerard Reibman ka shkruar librin “I fokusuar: Kuptoni veten përmes kërthizës suaj”, duke pretenduar se një ekzaminim kërthizor mund të përcaktojë se sa kohë do të jetoni.

Edhe pse nuk ka prova shkencore për të mbështetur pretendimet që forma e kërthizës përcakton ndonjë tipar të karakterit ose jetëgjatësisë, teoritë në lidhje me këto pretendime janë mjaft interesante.

Kërthiza e tërhequr brenda

Kërthiza e zgjatur tregon se jeni person i fuqishëm, që bëni çmos për të marrë atë që dëshironi.

Besimet janë të rëndësishme për ju dhe i përmbaheni atyre. Duhet kohë për të gjetur partnerin ideal, por kur më në fund të gjeni një të tillë, ajo marrëdhënie është afatgjatë. Jetëgjatësia: 72 vjet.

2. Kërthizë e rrumbullakët dhe e thellë

Njerëzit me këtë lloj kërthize janë shpesh njerëz të përulur dhe të qetë, me zemër të madhe. Atyre nuk u pëlqen të shqetësojnë të tjerët me problemet e tyre, dhe jetëgjatësia e tyre është 81 vjet.

3. Kërthiza vertikale

Është një kërthizë e cekët dhe e hollë që tregon se pronari është një njeri emocionalisht i qëndrueshëm, bujar dhe i sigurt. Jetëgjatësia është 75 vjet.

4. Kërthiza horizontale

Një kordë e tillë kërthizore zakonisht përhapet në mënyrë tërthore në të gjithë barkun, duke simbolizuar personalitetin kompleks dhe emocional të pronarit. Bëhet fjalë për njerëz që nuk besojnë shumë te të tjerët, por kur më në fund i besojnë dikujt, atëherë është një marrëdhënie e thellë dhe domethënëse. Parimi kryesor në jetën e tyre është të trajtojnë të tjerët ashtu si i trajtojnë ata. Jetëgjatësia është 68 vjet.

5. Të cekëta dhe me gunga

Kjo formë e pazakontë simbolizon personalitetin unik të pronarit, i cili është i prirur ndaj lëkundjeve të papritura të humorit me emocione të mprehta. Jetëgjatësia mesatare është 70 vjet.

6. Ovale

Kërthiza në formën e një veze përfaqëson një personalitet hiperaktiv dhe jashtëzakonisht të ndjeshëm. Një njeri i tillë gjithmonë i merr gjërat shumë seriozisht dhe lëndohet lehtë, edhe pse nuk flet për këtë. Këta janë individë të paduruar që mërziten shpejt nga rutina e zakonshme. Jetëgjatësia është 65 vjet.