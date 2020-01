Pavarësisht nga motivi, rezulton se burrat dhe gratë tradhëtojnë me të njëjtën normë: 19 dhe 23 përqind, përkatësisht, sipas një studimi të Universitetit të Indianës.

Ai është i sinqertë dhe transparent në çdo gjë që e bën

Nëse njeriu juaj priret ta mbajë fjalën e tij në çdo aspekt tjetër të jetës suaj së bashku, ai mund të konsiderohet një bashkëshort i besueshëm.

Ju mban të informuar për çdo gjë

Nëse jeni me llojin e një djali që kënaqet duke ju informuar më tej se çfarë po ndodh jashtë marrëdhënies, nuk ka pak ose aspak shans që ai po shkon me dikë tjetër.

Ai është i zënë me punët që i bën

Kur burri juaj është i detyruar të punojë vazhdimisht për familjen (veçanërisht për fëmijët) dhe të ketë përgjegjësi të tjera të njohura, shanset që ai të ketë kohë për të parë dikë tjetër janë të pamundura.

Ai do të shkëpusë të gjitha lidhjet e afërta me personat e mëhershëm

Sipas eHarmony, 21 përqind e burrave dhe 32 përqind e grave që mashtrojnë vepruan me një “tundim seksual … me një të dashur / ish të dashur.” Duke pasur parasysh përhapjen e mediave sociale, është shumë më e lehtë se kurrë të lidhesh me të dashuruarit e kaluar.

Ai është vetëmohues

Një njeri me zemër të mirë, të sinqertë, të mirëfilltë kujdeset më thellë për ata që i do (madje edhe i pëlqen) sesa për veten e tij. Ai vazhdimisht do të potencojë dhe do të mohojë se ka tendenca për dikë tjetër.