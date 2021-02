Prokuroja që e ka udhëhequr rastin “Monstra”, Fatime Fetai pasi u shpall aktgjykimi për rastin, ka vlerësuar se për ata kanë qenë të pritshme dënimet e sotme, pasi siç thotë, ishin në suaza të asaj që i kërkoi prokuroria.

“Ashtu edhe siç pritëm si prokurori, të gjitha aktakuzës nga ana juaj u shpallën si të tilla dhe ne tashmë këtë e pranojmë”, tha Fetai.

Ajo ka kërkuar paraburgim për të dënuarin, Fejzi Azirin pasi më 8 shtator ka kryer vepër tjetër penale Haki Azirin dhe Agim Ismailoviçin të cilët janë në arrati.

Ndryshe, Alil Demiri, Afrim Ismailoviq dhe Agim Ismailoviq u dënuan me burg të përjetshëm. Fejzi Aziri me 15 vjet burg, Haki Aziri me 9 vjet burg, ndërkaq Sami Luta u lirua nga të gjitha akuzat për këtë rast.