Faqja zyrtare e Lojërave Olimpike për medaljen e dytë të artë të Kosovës: Arritje e pabesueshme

Nora Gjakova në garimin e sotëm i siguroi medaljen e dytë të artë Kosovës në Lojërat Olimpike të Tokyos.

Ajo dominoi në kategorinë deri në 57 kilogramë, për t’u shpallur kampione olimpike. Kështu, ajo iu bashkua Distria Krasniqit dhe Majlinda Kelmendit si kampionet e vetme olimpike nga Kosova.

Suksesi i Norës nuk u kalua pa u përmendur nga faqja zyrtare e Xhudos Botërore.

E ky sukses i jashtëzakonshëm u vlerësua shumë edhe nga faqja zyrtare e Lojërave Olimpike.

Në një koment të bërë ata shkruan: “Arritje e pabesueshme”.

Nora Gjakova – Olympic champion 🥇

The legendary trend continues for the Kosovan women’s team, as Nora takes Kosovo’s third medal EVER for Kosovo at the Olympic Games – all three for judo! 🥇🥇🥇#Tokyo2020 #Judo #Olympics @olympics @tokyo2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/0OQPNclQEK

— Judo (@Judo) July 26, 2021