Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, ka thënë se serbët në Kosovë duhet të jetojnë të sigurt dhe dinjitetshëm. Për këtë, ai ka shtuar se do ta mbajnë përgjegjëse Qeverinë e Kosovës.

Në një intervistë për Radio Gorazhdevac, Escobari nga Peja, ku u takua me kryetarin Gazmend Muhaxheri dhe me të rinjtë nga disa komunitete, ka thënë se serbët në Kosovë po vuajnë për shkak të Rregullores së Bankës Qendrore, me të cilën ndalohet përdorimi i dinarit.