A keni dëgjuar ndonjëherë thënien: Një njeri është po aq i mirë sa mjetet e tij? Ju i kushtoni kujdes të lartë ushqimeve që hyjnë në trupin tuaj, por pak vëmendje i kushtohet enëve të gatimit. Pa marrë parasysh sesa ushqime organike ju blini ose sa receta të shëndetshme ju përdorni, edhe ushqimet më të mira mund të shndërrohen pa qëllim në helm nga tenxheret ose tiganët që përdorni.

Më e keqja është se përdorimi i mjeteve të papërshtatshme jo vetëm që mund të ketë pasoja shkatërrimtare për shëndetin por gjithashtu mund të dëmtojë shijen e ushqimit tuaj!

Le të hedhim një vështrim të enëve që ju duhet të shmangni:

Enët e veshura me qeramikë

Enët e veshura me qeramikë mund të shtojnë një dozë toksike për ushqimin tuaj. Ato janë prodhuar nga metale të ndryshme që janë të veshura me një polimer sintetik i cili është më i butë se metali. Kjo shtresë do të zgjasë vetëm një vit dhe korrozioni i saj përshpejtohet nga ngrohja periodike. Temperaturat e larta dhe keqpërdorimi kërcënojnë të plasarojnë ose të copëzojnë materialin qeramik.

Enët që nuk ngjisin (me Teflon)

Ato kanë një polimer plastik që fillon të lëshojë toksina nëse nxehet mbi 450 gradë. Thithja e tymit toksik të lëshuar nga veshja sintetike mund të shkaktojë ethe, dridhje, ngushtësi në gjoks dhe kollë.

Enë alumini

Alumini është një lëndë bazë e çdo kuzhine, por padyshim na bën dëm për vite të tëra. Nëqoftëse alumini rrjedh në ushqimin tuaj, ajo do të grumbullohet në trurin tuaj, mushkëritë, eshtrat dhe indet, duke çuar në mosfunksionim muskulor dhe potencialisht në humbjen e kujtesës.

Furrat e bakrit

Janë të dashur nga shumë njerëz për shkak të vlerave përçuese të materialit që mundësojnë ngrohje të shpejtë. Por përsëri ka një çmim për të paguar për këtë lehtësi. Bakri i papërpunuar do të rrjedhë shpejt në ushqimin tuaj dhe veshjet mbrojtëse shpesh përmbajnë nikel, që është jashtëzakonisht toksik dhe shumë alergjik. Ekspozimi ndaj sasive të mëdha të bakrit në ushqimin tuaj do të shtypë nivelet tuaja të brendshme të zinkut dhe do të dobësojë sistemin tuaj imunitar, duke ndërprerë funksionin tuaj të veshkave dhe tiroides.

Tri alternativa të sigurta:

Enë qelqi

Enë celiku

Enë hekuri

Ato nuk ndryshken dhe kanë jetëgjatësi.