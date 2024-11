Të enjten në Budapest do të mbahet takimi i liderëve të komunitetit politik europian Është një komunitet që shumëkush e quajnë “liga e dytë” e BE-së. Në takim do të flasin kryeministri hungarez Viktor Orban, presidenti francez dhe ai serb Emmanuel Makron dhe Aleksandar Vuçiq, ndërsa ka mundësi që të vizitojë edhe presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe presidenti i Turqisë, Erdogan.

Ky komunitet u formua me propozimin e Macron dhe do të ishte i hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlera të përbashkëta demokratike, pavarësisht nëse janë anëtarë të Bashkimit apo jo, dhe nuk do të ishte zëvendësues për zgjerimin apo zgjerimin.

Komuniteti politik europian, siç propozohet, do të merrte formën e një strukture të lehtë ligjore që vendos, duke respektuar autonominë vendimmarrëse të BE-së dhe çdo shteti anëtar dhe do të mblidhej disa herë në vit në nivel të krerëve të shtetit apo qeveria.