Sekretari i përgjithshëm i PL, Blushi

Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ka shprehur mbështetje për qëndrimin e Zëvendëskryeministrit të Qeverisë së Maqedonisë, Aleksandar Nikolloski, lidhur me arrestimin e paligjshëm të Ilir Metës, liderit të kësaj partie.

Në një postim në Facebook, Blushi theksoi rëndësinë e një qasjeje parimore ndaj situatave të tilla, duke e quajtur veprimin ndaj Metës si kriminal dhe të papranueshëm për një shtet demokratik. Nikolloski, gjatë një videoje, shprehu shqetësimin për mënyrën se si u realizua arrestimi, duke e cilësuar atë si një shkelje të vlerave demokratike. Ai nënvizoi rëndësinë e respektimit të procedurave të duhura, duke e lidhur rastin e Metës me përvojën e tij si një figurë politike me një histori të gjatë në qeverisjen shqiptare. Nikolloski theksoi se nëse dikush është i dyshuar, duhet të ftohet dhe të bisedohet, në vend që të përballet me metoda të dhunshme. Kjo situatë, sipas tij, është një tregues i qartë se nuk po respektohen standardet demokratike në Shqipëri.