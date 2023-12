Nëse Ministria e Punëve të Brendshme e udhëhequr nga Oliver Spasovski do t’i kishte marrë të gjitha masat për gjetjen e Pançes tashmë të vrarë dhe veturës së tij, vrasja e Vanjës do të parandalohej, në vend të inatit, Spasovski dhe autoritetet të marrin përgjegjësi.

Kemi ditë që kërkojmë dhe Spasovski ikën dhe manipulon. Tani do të zbulojmë të vërtetën. Më 4 dhjetor, kur Spasovski mbajti një konferencë të përbashkët për media me Gavril Bubevskin, për veturën e Pançes tha: – Ajo veturë nuk ka lëvizur deri më 27 nëntor dhe nuk kemi pasur informacion se është marrë. A është regjistruar nga kamerat, si dhe një automjet Renault. Është bërë bastisje edhe në partinë politike Treta të cilës i përkasin dhe janë gjetur informata të caktuara”, ka akuzuar Dragan Kovacki.

Ai beson se Spasovski e ka gënjyer popullin.

E vërteta është si vijon. MPB-ja e dinte më 24 nëntor se vetura e Pançes tani të vrarë dhe më pas të zhdukur ishte zhdukur që nga 22 nëntori, pra 5 ditë para vrasjes së Vanjës.Ky është një telegram nga MPB Veles drejtuar të gjithë Ministrisë. e Brendshme në territorin e Maqedonisë, në të cilën vërehet se personi Pançe Zhezhovski së bashku me veturën e tij, e cila është vetura në të cilën u rrëmbye Vanja, është raportuar i zhdukur nga një anëtar i familjes së tij më 24 nëntor. Ky telegram është dëshmi se MPB-ja e Spasovskit e dinte se automjeti i Pançes mungonte që nga 22 nëntori, por fatkeqësisht nuk po ndërmerren asnjë veprim. Përkundrazi, policia në lidhje me këtë rast merr masa 4 ditë pas raportimit të zhdukjes, d.m.th. më 28 nëntor, që është data kur u dërgua ky telegram.

Pas kësaj konference presim që kryesia e Ministrisë së Punëve të Brendshme të marrë përgjegjësinë, sepse nëse do të kishin reaguar në kohë në datën 24 nëntor dhe do të kishin publikuar një njoftim qendror për automjetin, vrasësit e Pançes do të ishin gjetur dhe Vanja mund të ishte shpëtuar.