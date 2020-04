Gazetari- Rashid Buttar, i diplomuar në ‘Washington University’, me dy specializime në biologji dhe teologji para se të studiojë mjekësi në universitetin ‘Desmuen’ dhe kolegjin e mjekësisë dhe kirurgjisë, i kualifikuar për kirurgji të përgjithshme dhe mjekësi emergjente, kirurg i brigadës, drejtori i mjekësisë urgjente në ushtrinë amerikane, çertifikuar në psikologji, mjekësinë parandaluese.

Sot ai është mjek në Qendrën për Avancimin Mjekësor në Kaliforni dhe Karolinën Veriore, në trajtimin e problemeve të imunitetit dhe toksicitetit, që ndodhin me kancerin, arrestin kardiak dhe autizmin.

Për më shumë se 20 vjet, ai është një nga 50 mjekët më të mirë amerikanë.

Libri i tij ‘9 hapa për të mbajtur larg mjekun’, është bestseller dhe është përkthyer në shumë gjuhë të botës.

Këtë javë ai bëri një video, ku tregon gënjeshtrat që i janë thënë botës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, CDC, Bill Gates, shteti dhe media, ajo është parë nga miliona njerëz në mbarë botën.

“Mirëseerdhe doktor”

Këtë javë kirurgu i përgjithshëm dhe administrata Trump, bien dakord me ju, kur njoftojnë se kanë braktisur modelin OMS dhe CDC dhe tani konsiderojnë vetëm numrat e vërtetë.

Ky është një dokument i Shtëpisë së Bardhë; Shtëpia e Bardhë fajësoi OMS të martën për hetimin e përgjigjes, deklaratave dhe mbulimit të tyre.

A mund të na shpjegoni lidhur me këtë dhe falsitetin e numrave?

Doktori- ‘Kur dëgjova për koronavirusin, u sigurova që klinikat tona kishin 10 herë më shumë një përbërës që ne përdorim shpesh, kjo është gjithçka. Por kur fillova të mendoj se ky virus është zhvilluar në vitin 2015 në Amerikë dhe u botua në revistën ‘Nature’, një hulumtim në të cilin njeriu merr një virus të disponueshëm dhe gjenetikisht e modifikon atë, duke ndryshuar morfologjinë e tij në mënyrë që të rriten funksionet e tij. Do të ishte, të thuash që diçka që është tashmë potencialisht e rrezikshme, bëhet edhe më e rrezikshme dhe më rezistente duke futur HIV-in në të, për të marrë një virus më vdekjeprurës.

Në vitin 2014, qeveria amerikane vlerësoi se këto lloje të hulumtimit, nuk kishin kuptim sepse ekziston rreziku i një pandemie të mundshme, kështu që ata nuk e mbështetën këtë lloj studimi. Fauci miratoi paratë për këtë lloj studimi dhe mendimi për këtë gjë, më zemëroi.

Fauci shkeli ligjin e qeverisë, duke përdorur paratë e taksapaguesve amerikanë për hulumtimin që prodhoi COVID-19.

Në vitin 2017, në Universitetin ‘George Town’, ai tha se presidenca e Trump do të përballet me një pandemi. Si e dinin në 2017 që do të kishte një pandemi në të ardhmen?

Është vështirë të parashikosh 3 ditët e ardhshme të bursës, atëherë si e dinit këtë? Ai tha se kjo presidencë e Trump do të përballet me një pandemi, është e dokumentuar. Dua të them, kur Fauci thotë këto gjëra dhe gjithashtu shkel ligjet për të financuar një kërkim të paguar nga populli amerikan dhe në fund të fundit për të fajësuar Kinën, sistemi Amerikan e ka falur, thotë ai, po bllokon gjithçka pa një arsye të besueshme. Ka dezinformata, në fakt, kur kirurgu i përgjithshëm i tha MASS MEDIA modelet e Gates, Fauci dhe OBSH do të ishin injoruar, duke marrë parasysh vetëm të dhënat objektive, media e injoroi atë, duke thënë se bllokada do të zgjasë deri në vitin 2022.

Nuk ka asnjë virus që infekton brenda 3 metrave, ai injoron çdo aspekt të mjekësisë dhe shkencës dhe më shqetëson që mijëra mjekë e dinë që kjo pandemi është e rreme dhe ata heshtin. Ata ndoshta kanë frikë nga refuzimi shoqëror ose humbja e licencës së tyre, por për hir të Zotit, kjo gjë është rrahur globalisht dhe çdo doktor që e di se kjo është një justifikim, duhet të flasë. Bazat e funksionimit të trupit të njeriut janë injoruar, çdo aspekt virologjik është injoruar. Pastaj, nga testet kemi pozitivitet fals dhe testi në kohë reale, i quajtur RTPCR, u zhvillua në vitet ‘80 dhe u tha që të mos e përdorni për të bërë një diagnozë. Nuk duhet të përdoret vetëm aty ku sekuenca e gjenomit është identifikuar dhe akoma është duke u përdorur për diagnostikim, në mënyrë që të justifikohet kjo pandemi përmes numrit të vdekjeve. Doktorët nga secili shtet, më kanë thënë të mos e bëj testin dhe ata gjithashtu më kanë thënë që ta dërgoja pacientin në shtëpi, edhe në rast raportimi të vdekjes nga COVD-19.

Mediat përdorin pamjet nga spitalet në një vend tjetër, duke përdorur të njëjtat pamje, ku i njëjti person vdiq më shumë se një herë, duke treguar se njerëzit vdesin pa provuar se është e vërtetë. Personeli luan kartat sepse ata kurrë nuk bëjnë asgjë, infermierët janë në shtëpi për shkak të mungesës së punës dhe shtyjnë axhendën e frikës. Frika juaj rrit stresin, madje edhe pikëpamja ekonomike streson që njerëzit zvogëlojnë sistemin imunitar dhe hapin dyert për bakteret viruse. Ata krijojnë një iluzion në COVD-19, ku askush nuk ka demonstruar një vdekje të vetme të shkaktuar nga ky virus përmes metodologjive të akredituara dhe të përdorura zakonisht. Askush nuk mund ta bëjë këtë, ata përdorin testin RTPCPR.

Nga viti 1984 deri në vitin 2018, u tregua se një lloj tamponi jep pozitive false në testin COVID-19. Kush e di se çfarë ata vendosin në vaksina. Dua të di se ku vdiqën njerëzit nga COVID-19. Rastësisht, numri i vdekjeve është më i ulët se vdekjet sezonale nga gripi. Sa vdekje të pretenduara nga COVID-19 e morën vaksinën në 10 vitet e fundit?

Studimet tregojnë qartë se vaksinat testojnë pozitivisht për COVID-19, kështu që të gjitha këto ndodhin, ato ndryshojnë të dhënat për të justifikuar vdekjet, duke marrë video të ndryshme për të justifikuar COVID-19 .

Gazetari- A është personalisht Anthony Fauci përgjegjës për këtë pandemi? Për lëvizjen e parave, për të shmangur moratoriumin, vazhdoi kërkimi në Kinë. Ai nuk është përgjegjës vetëm për këtë pandemi, por edhe për vrasjen e ekonomisë me 22 milion njerëz të papunë. A është përgjegjës Fauci?

Doktori- Unë them që disa kanë bërë kërkesë. Doktori Shiva kërkon dorëheqjen e tij por është vetëm një dashamirësi. Për mua, Fauci është një kriminel, ai theu ligjin e qeverisë dhe veproi si tradhtar. Në 1971, Fauci e quajti HIV-in, sëmundjen e homoseksualëve dhe financoi zhvillimin e një ilaçi. Në vitin 1984, ekzistenca e këtij virusi u vendos, tre vjet më parë, në 1891, ai po shtynte një ilaç profilaktik që shkaktoi shumë dëme. Ishte viti ‘81, 39 vjet më parë, Fauci ndjek një axhendë dhe tani presidenti thotë se ekziston hidrosichloroquine, e cila është 70 vjet në treg dhe zitromax, edhe nëse është në treg për 70/80 vjet.

Këto janë ilaçe të njohura dhe të sigurta, është treguar se përdorimi i tyre së bashku jep efikasitet 90%. Mijëra pacientë janë trajtuar pa vdekje, simptomat kalojnë pas disa orësh ose disa ditë, megjithatë, pa një studim adekuat, Fauci i ndalon ata, jep lejen për të përdorur vaksinat, efektet e të cilave nuk dihen. E gjithë kjo, tregon qartë një konflikt interesi. Duhet të zgjohesh dhe të kuptosh që kjo gjë është kriminale, padyshim që ka shumë fajtorë por Fauci ka marrë famë të keqe dhe mund t’i ndalojë të gjitha këto. Unë kam biseduar me shumë mjekë që kam trajnuar dhe ata të gjithë mendojnë të njëjtën gjë, domethënë që ka një falsifikim. Pas videove të mia, ku mjekët thanë se këto gjëra arritën miliona shikime, ato u fshinë nga youtube. Videot e mjekëve të ECU dhe PR u censuruan. Pse i censuroni ato? Çështja është kjo, kur ka një problem të madh të frymëmarrjes, para së gjithash ne punojmë në traktin respirator. Në mjekësinë e urgjencës, quhet frymëmarrje dhe qarkullim i traktit respirator. Gjithçka ka një shpjegim, por është injoruar, unë e di se si ta menaxhoj trupin e njeriut. Ne kemi trajtuar shumë njerëz të shumë kombësive, që kishin sëmundje shumë të rënda dhe ky COVID-19 nuk është problem për shumë mjekë, mijëra mjekë mendojnë si unë, ata gjithashtu mund të bëjnë shumë trajtime me vitaminë C dhe megjithatë ata shtyjnë axhendën e vaksinave. Pse? Është e njëjta axhendë e alarmeve false për vendosjen e vaksinave.

Ata vendosin përforcues 5G në të gjithë vendin, djegin vajin etj., dhe tani ata mashtrojnë njerëzit duke u dhënë vaksinën. Kushdo që refuzon është disident, dhe ti dhe unë, do të vritemi ose futemi në një kamp përqendrimi. Ata do të vendosin patatet e skuqura për të ditur se kush është i vaksinuar, kush është i vaksinuar do të sëmuret dhe kjo do të jetë justifikimi për të vaksinuar edhe më shumë. 5G do të përpijë më shumë njerëz dhe do të kërkojë më shumë vaksina dhe ky cikël i vazhdueshëm do të dixhitalizojë të gjithë duke vendosur patate të skuqura fare. Ushtria ka pasur këtë teknologji për 20 vjet, për të monitoruar një ushtar në territorin e armikut. Ata i gjurmojnë për t’i mbrojtur dhe mund të shihen brenda një rrezeje prej 1.5 metrash. Ky distancim shoqëror është një shqyerje. Satelitët nuk mund të njohin njerëz të afërt, ata përpiqen të na trembin për të na bërë të besojmë, se është një gjë e mirë kur ata e bëjnë këtë për të na gjetur. 20.730 njerëz së bashku, nuk mund të dallohen. Ata thonë se distanca sociale shërben si mbrojtje, por përkundrazi shërben për gjurmimin në mënyrë që ata të kuptojnë kush punon dhe kush është disident dhe duhet të zhduket. Kjo ka vazhduar për dekada, nisma për vaksinën e sëmundjes autizëm. Në 1991, një person në një mijë, kishte autizëm, por tani jemi 1 në 32. Të dhënat e CDC, tregojnë se 1% e popullsisë botërore, ka autizëm.

Thomas Jefferson thotë se kur qeveria dikton atë që duhet të hani ose çfarë ilaçi duhet të përdorni, është e barabartë me tiraninë. Thjesht kjo po ndodh, përveç nëse ne lëvizim jashtë dhe manifestojmë, duke u treguar të gjithëve se nuk ka asgjë për t’u frikësuar, përveç fjalëve të njerëzve të caktuar.

Çfarë do të bëjnë ata?

A do të qëndrojnë 3000 njerëz në secilin qytet? Kemi pak kohë për të vepruar, vdekjet nga covid-19 nuk i arrijnë ato me grip normal. Kjo është arsyeja pse ata duhet të fryjnë numrat dhe certifikatat e vdekjes. Infermiereve u thuhet të ndryshojnë shkakun e vdekjes, në të gjitha shtetet po ndryshojnë urdhrat te mjekët etj.

ABC NEWS tregon një kujdes intensiv, që nuk është parë kurrë, mbase është italian, atëherë ata tregojnë të njëjtën video për New York dhe mjekët dhe shkencëtarët, që nuk flasin, janë pjesë e problemit dhe krijojnë e lejojnë një gënjeshtër. Ju duhet të flisni në mënyrë të pavarur nga përfitimi juaj. Thuaj të vërtetën sepse e gjithë bota ka nevojë për të. Në çdo numër për vdekjen e covid-19, duhet të shtojmë edhe 9 zero, të gjitha vdekjet do të shkaktohen nga vaksina. Ekziston një axhendë për popullatën, Bill Gates tha që ai dëshironte të shpërndahej përmes vaksinës. Është thënë që jam kundër vaksinave, por nuk është e vërtetë, kurrë nuk kam qenë. Unë jam kundër budallallëkut sepse çdo aspekt i kësaj axhende të lopës, injoron çdo aspekt të fiziologjisë njerëzore.

Ne e dimë që në muajt e parë të jetës, sistemi imunitar nuk mund të përgjigjet dhe ende foshnjat vaksinohen duke e dhënë atë kur sistemi i tyre imunitar, nuk mund të përgjigjet. Në të gjitha këto, nuk ka logjikë dhe mjekët komandohen dhe njerëzit i ndjekin ata. Nuk ka asnjë arsye për të vaksinuar një të porsalindur sepse trupi nuk mund t’i përgjigjet. Sot duhet të mbahet censura e imponuar gjatë kësaj periudhe. Mos harroni, është e paligjshme të ndiqni një urdhër të paligjshëm.