Maqedoni

Qeveria e Maqedonisë diskuton për mbylljen e kazinove dhe bastoreve

Ministria e Financave i ka propozuar Qeverisë së Maqedonisë bastore online, me çka pritet të bëhet mbyllja e atyre tradicionale. Propozimi i ministrisë do të shqyrtohet sot nga Qeveria, ndërsa sipas informacioneve të disa mediumeve pritet që të pranohet. “Kjo zgjidhje e propozuar do të...