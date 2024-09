Varësisht se cilat janë nevojat e qytetarëve, varësisht se çfarë shpenzohet më së shumti, ne do të ndjekim procesin dhe nuk do të lejojmë të përsëritet një normë e lartë inflacioni, e cila do të ndikojë negativisht në standardin e qytetarëve, tha kryeministri Hristijan Mickoski.

Kryeministri Hristijan Mickoski konfirmoi sot se po përgatitet një shportë vjeshtore me produkte që qytetarët i përdorin më së shumti, transmeton portali Lideri.mk, por siç paralajmëroi do të ketë edhe shportë pranverore.

Lidhur me Ligjin për praktika të padrejta tregtare, ai përmendi se Qeveria do të tregojë mirëkuptim nëse sektori i ekonomisë nëse kërkon një periudhë të caktuar përshtatjeje.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas punëtorisë për zgjerimin e listës pozitive të barnave, Mickoski theksoi se ngadalë por me siguri çmimet janë stabilizuar, transmeton portali lideri.mk, dhe norma e inflacionit, e cila në gusht ishte 2,2%, është rezultat i mirë.

Do të kemi një shportë festive para Vitit të Ri, një shportë vjeshte në të cilën do të ketë një lloj përzgjedhjeje të produkteve që përdoren më shumë në atë periudhë të vitit, do të kemi një shportë pranverore, etj. Varësisht se cilat janë nevojat e qytetarëve, në varësi të asaj që shpenzohet më shumë, ne do të ndjekim procesin dhe nuk do të lejojmë që të përsëritet një normë e lartë inflacioni, e cila do të ndikojë negativisht në standardin e qytetarëve. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që norma e inflacionit në muajin gusht në nivel vjetor është 2.2% krahasuar me gushtin e vitit të kaluar, që është një rezultat vërtet i mirë, duke marrë parasysh rajonin dhe është ndër të parët në rajon, pra i pari për sa i përket norma e ulët e inflacionit, do të thosha dhe konkurruese në Evropë dhe është më e ulët brenda Eurozonës, gjë që është e mirë. Pra, ngadalë por me siguri çmimet janë stabilizuar dhe dua të them se në periudhën në vijim do të vazhdojmë të kujdesemi për standardin e qytetarëve – theksoi kryeministri Mickoski.