Nën organizimin e Ansamblit Nacional Shqiptar dhe përkujdesjen e zëvendëskryeministrit të parë, Artan Grubi në Teatrin Shqiptar në Shkup sot do të organizohet Akademi solemne për nder të “Ditës së Plisit”, njofton indeks.mk

Në akademi do të marrë pjesë edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti i cili do të jetë i shoqëruar nga zyrtarë të lartë të BDI-së, ministra e deputet.

Sipas njoftimit Akademia do të zhvillohet nga ora 15:00.

Njoftimi i BDI-së:

“Ju njoftojmë se, Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim z. Ali Ahmeti, i shoqëruar nga ministra, deputetë dhe funksionarë të tjerë, do të marrë pjesë në Akademinë solemne “Dita e Plisit”.Akademia do të mbahet në Teatrin Shqiptar në Shkup, me fillim në ora 15:00”, thuhet në njoftim.