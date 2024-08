SHBA është në kontakt të rregullt me ​​zyrtarë qeveritarë për çështje me interes të përbashkët, tha Departamenti i Shtetit për Zërin e Amerikës në maqedonisht, në pyetjen nëse SHBA ka informacione për një rrezik të supozuar të destabilizimit në Maqedoni, siç paralajmëroi kryeministri Hristijan Mickoski. , dhe nëse kanë biseduar për këtë temë me qeverinë maqedonase.

Ndërsa ne përgjithësisht nuk ofrojmë komunikime nga takimet diplomatike, ne jemi në kontakt të rregullt me ​​zyrtarë qeveritarë për një gamë të gjerë çështjesh me interes të përbashkët, u përgjigj zyra e shtypit e Departamentit të Shtetit.

Mickoski, gjatë vizitës së tij në Drejtorinë doganore më 15 gusht, tha se zyrtarët e lartë të ish-qeverisë po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren dhe “të provokojnë konflikt etnik, gjegjësisht të destabilizojnë harmoninë ndëretnike në Maqedoni”.

Kemi indikacione për elementë që kanë shuma të mëdha parash miliona, disa prej tyre janë zyrtarë të lartë në ish-qeveri dhe që po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren, kryesisht për të manipuluar, dhe ajo që më shqetëson veçanërisht është se po përpiqen. për të provokuar një konflikt etnik, pra për të destabilizuar harmoninë ndëretnike në Maqedoni. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë sepse ata e kuptojnë se përndryshe nuk mund të mobilizojnë njerëzit dhe tani mënyra e vetme është të provokojnë këtë lloj konflikti. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Apeloj tek opinioni, mediat dhe qytetarët që të përmbahen nga çdo provokim, t’i injorojnë ato, herët a vonë autorët e këtij lloji të provokimeve do të mbajnë përgjegjësi, tha Mickoski.

Zëri i Amerikës raporton se Mickoski, gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 5 gusht në Shkup, tha se nga disa kanale kishte informacione se kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) do të ndërmarrë hapa për destabilizimin e vendit. , në një përpjekje për të mbrojtur kapitalin që partia ka ndërtuar gjatë 20 viteve të fundit.

BDI i ka mohuar deklaratat e Mickoskit, ndërsa në fillim të qershorit ai ka paralajmëruar se do të bëjë gjithçka në kuadër të masave demokratike për të parandaluar “poshtërimin e shqiptarëve”.

BDI është parti shtetformuese dhe pretendimet inekzistente të kryeministrit Mickovski për skenarët e destabilizimit janë të pavërteta dhe paraqesin skenarë të qëllimshëm dhe të rrezikshëm të qeverisë për të fajësuar të tjerët për të defokusuar opinionin nga mungesa e rezultateve dhe skandalet e përditshme të qeverisë, tha BDI.

Në lidhje me deklaratat e Mickoskit për destabilitet të mundshëm, kryetarja Gordana Siljanovska-Davkova tha se nuk do ta thërrasë Këshillin e Sigurimit pasi mendon se nuk ka nevojë për këtë.