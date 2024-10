Maqedoni

Nikolloski: Askush nuk është naiv, operatorët celularë po bëjnë një duopol klasik është koha të ulen çmimet e shërbimeve për qytetarët

Shteti nuk do të favorizojë operatorin e tretë, nëse shkojmë me operator të tretë nuk do të shkojmë me marrëveshje të menjëhershme, por do të shkojmë me tender të hapur në përputhje me Ligjin për Prokurim Publik dhe të gjitha kompanitë e interesuara do të konkurrojnë, tha zëvndëskryeministi...