Komisioni Rregullator për Energjetik në mbledhjen e sotme ka vendosur që të shtrenjtoj çmimin e EUROSUPER BS-95 për gjysmë denari, ndërsa çmimet e derivateve tjera mbeten të pandryshuara. Pra, sipas vendimit, një litër EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 68.00 denarë. Një litër EUROSUPER BS -98 do të kushtojë 70.00 denarë.

EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 60.00 denarë për litër.