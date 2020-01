Ekonomi

Çmime të reja të derivateve të naftës

Dizeli dhe vaji për amvisëri nga mesnata do të shitet më lirë për 1.5 denarë, kështu vendosi Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE). Çmimi i ri i dizelit do të jetë 61 denarë për litër, i vajit për amvisëri 50 denarë për litër. Euro-Super BS-95 do të vazhdoj të shitet pë...