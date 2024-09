Kërkojmë zgjidhje për shportën e konsumit të vjeshtës që do t’i vijë në ndihmë qytetarëve, por nuk do të dëmtohen as prodhuesit dhe as tregtarët. Ministria e Ekonomisë thotë se ministri tashmë ka pasur takime dhe se do të dëgjohen propozime nga të gjitha palët.

Propozimet nga Ministria e Ekonomisë do t’i dorëzohen Qeverisë dhe do të shqyrtohen në njërën nga seancat e ardhshme.

Dje edhe kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se nuk duan të hyjnë në fuqi asgjë dhe nëse duhet harmonizimi i qëndrimeve mund të zgjasë një javë.

Nuk duam të bëjmë asgjë me dhunë, unë qëndroj pas asaj që thashë, por ndonjëherë ke momente kur shikon sesi individët reagojnë si monopol, duopol dhe pastaj do të duhet të ndërhysh në mënyrë ofenduese, si ne. Aty ku ekonomia e tregut dhe praktikat e tregut diktojnë realisht çmimet, ne nuk ndërhyjmë aty, por ka kushte kur sheh çmimet e importit dhe kur sheh sesi tregu është i ndarë kirurgjikisht, nuk të mbetet gjë tjetër veçse të ndihmosh qytetarët. sepse askush nuk mund të pasurohet në mënyrë të turpshme në kurrizin e qytetarëve. Sido që të jetë, unë jam për atë që ekonomia e tregut të diktojë çmimet dhe këtë e përkrah dhe nuk kam asnjë dyshim, por fatkeqësisht ka individë që e keqpërdorin këtë pozitë dhe këtu duhet të intervenojmë ne si qeveri, tha Mickoski.

Shporta e konsumit të vjeshtës duhet të përfshijë rreth 100 produkte ushqimore dhe Ministria e Ekonomisë po analizon nëse do të ngrijë çmimet apo do të kufizojë marzhet. Nga data 28 e këtij muaji duhet të hyjë në fuqi Ligji për praktikat e padrejta tregtare, me të cilin pritet të ketë ulje të caktuar të çmimeve.