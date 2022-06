vNjë biznesmen i njohur prej kohësh dhe kryetar aktual i komunës doli në publik me qëndrime që tregojnë për një veprim të mundshëm kundërligjor të Mickoskit, njoftojnë nga LSDM. “Një biznesmen i tha publikisht Mickoskit që të ndalonte së kërcënuari, ndërsa kryetari aktual i një komune të Shkupit doli me një qëndrim të ngjashëm se Mickoski po kërcënonte biznesmenë. Këto, zonja dhe zotërinj, nuk janë aspak pretendime naive, aq më tepër që me aktgjykimin e fundit opinioni pa se çfarë është në gjendje të bëjë OBRM-PDUKM-ja për vjedhjen e parave të qytetarëve. Prandaj, institucionet kompetente, në radhë të parë Prokuroria Publike duhet të veprojnë, t’i hetojnë këto pretendime dhe në këtë mënyrë të parandalojnë një rast të ri Talir 2 ose Parcelat në Vodno”, thonë nga LSDM.